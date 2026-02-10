Databricks завершила раунд финансирования на $7 млрд

Databricks объявила о привлечении акционерного и долгового финансирования на сумму более $7 млрд на дальнейшее развитие. Впервые о привлечении акционерного финансирования сообщалось ещё в конце прошлого года, доля соответствующего капитала в инвестициях составила более $5 млрд, сообщает Silicon Angle.

Такого объёма привлечения средств удалось добиться благодаря расширению участия JPMorgan Chase, выступившей в четвёрке ключевых инвесторов последнего раунда. Также к сделке присоединились Microsoft и несколько крупных финансовых структур. По информации Databricks, ещё $2 млрд привлечено в долг при участии JPMorgan Chase, Barclays, Citi, Goldman Sachs и Morgan Stanley. Оценка капитализации компании составила $134 млрд.

Полученные средства будут направлены на усовершенствование продуктов Genie и Lakebase — важных элементов стратегии Databricks в сфере ИИ. Первый представляет собой ИИ-помощника для запросов данных на платформе самой компании с использованием естественного языка. Возможна интеграция во внешние сервисы. Помощник генерирует для платформы SQL-запросы, но для распространённых запросов во избежание галлюцинаций со стороны ИИ можно использовать заблаговременно подготовленный SQL-код.

Lakebase появилось в портфеле компании в 2025 году после покупки стартапа за $1 млрд. Это управляемая база данных на базе PostgreSQL. Lakebase может использоваться ИИ-агентами для хранения данных о конфигурации и информации, которая включается в ответы на промпты. В декабре компания объявила, что сервис насчитывает тысячи клиентов, и тогда же представила функцию, позволяющую полностью отключать инстансы, когда те не используются — это снижает стоимость эксплуатации.

Databricks сообщает, что новые инвестиции позволят удвоить усилия по развитию Lakebase, разработчики смогут создавать операционные базы данных для ИИ-агентов. В то же время средства будут вкладываться и в Genie, чтобы каждый сотрудник мог «общаться» со своими данным в чате, получая точные аналитические данные. Кроме того, привлечённые средства также будут потрачены на предоставление ликвидности сотрудникам (фактически выкуп у них долей) и приобретение других компаний.

Компания объявила, что в IV квартале прогнозируемый годовой оборот достиг $5,4 млрд, рост составил более 65 % г/г. Она вышла на положительный свободный денежный поток (free cash flow) за последние 12 мес., а прогнозируемый ARR ИИ-продуктов достиг $1,4 млрд. Чистый коэффициент удержания клиентов превысил 140 % — фактически расходы на платформу увеличивают уже действующие клиенты. Разработчик ПО признаёт, что частично рост продаж обусловлен спросом со стороны крупнейших клиентов. Более 800 организаций тратят на решения компании не менее $1 млн/год, а 70 клиентов — более $10 млн.

