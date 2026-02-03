Snowflake теперь будет сотрудничать с OpenAI напрямую, минуя Microsoft

Компания Snowflake, специализирующаяся на облачных решениях для обработки данных с использованием ИИ, объявила о заключении партнёрского соглашения с OpenAI на сумму $200 млн с целью разработки и внедрения специализированных ИИ-решений для общих корпоративных клиентов. Сделка знаменует переход от прежнего доступа клиентов Snowflake к OpenAI при посредничестве Microsoft к прямым отношениям Snowflake с OpenAI.

В рамках партнёрства модели OpenAI будут доступны в управляемом сервисе Snowflake Cortex AI и Snowflake Intelligence, что позволит 12,6 тыс. клиентов Snowflake создавать и развёртывать приложения и ИИ-агентов непосредственно на управляемых корпоративных данных во всех трёх основных публичных облаках. Эта сделка позиционирует OpenAI как одного из основных поставщиков моделей на платформе Snowflake, наряду с Anthropic, Meta✴ и Mistral AI, отметил ресурс SiliconANGLE.

Как указано в пресс-релизе, основные преимущества партнёрства включают:

ускорение совместных инноваций в продуктах: команды Snowflake и OpenAI будут тесно сотрудничать для внедрения новых функций, использующих SDK OpenAI Apps, AgentKit и API, поддерживающие общие корпоративные рабочие процессы;

создание пользовательских, совместимых ИИ-агентов: Snowflake и OpenAI позволят предприятиям создавать передовые ИИ-агенты, которые анализируют управляемые данные и принимают решения в различных инструментах и приложениях. Эти агенты, работающие на базе Cortex AI, напрямую взаимодействуют с корпоративными данными, обеспечивая безопасную и высокоэффективную аналитику в масштабе предприятия. Snowflake заявила, что агенты будут работать непосредственно с данными клиентов внутри её облака без перемещения во внешние сервисы;

демократизацию данных и аналитики с помощью ИИ: Snowflake Intelligence, работающий на основе моделей OpenAI — это корпоративный агент аналитики, который позволяет бизнес-пользователям запрашивать, интерпретировать и извлекать смысл из всех своих структурированных и неструктурированных данных без необходимости написания кода, используя только естественный язык.

готовые к использованию в масштабах предприятия управление и надёжность: Snowflake обеспечивает встроенную непрерывность бизнеса и аварийное восстановление с SLA безотказной работы 99,99 %. Пользователи могут надёжно и безопасно использовать возможности моделей OpenAI вместе со своими наиболее ценными данными в Snowflake, одновременно пользуясь преимуществами управления и ответственного контроля ИИ, которые предоставляет Snowflake Horizon Catalog;

получение глубоких аналитических данных с помощью многомодального ИИ: благодаря функциям ИИ Snowflake Cortex пользователи могут использовать новейшие модели OpenAI для анализа любых типов данных. От строк и столбцов до текста, изображений и аудио — команды могут исследовать всё это, используя SQL.

Партнёрство также распространяется на взаимное использование технологий внутри компаний. В Snowflake заявили, что OpenAI использует Snowflake в качестве платформы данных для отслеживания экспериментов и аналитики, а Snowflake задействует ChatGPT Enterprise для повышения производительности труда своих сотрудников и принятия решений.

Сообщается, что несколько клиентов, включая платформу для дизайна Canva и производителя фитнес-браслетов WHOOP, уже используют совместное предложение для ускорения исследований, аналитики и принятия внутренних решений.

Напомним, что в начале декабря Snowflake объявила о сделке с ИИ-лабораторией Anthropic на сумму $200 млн с целью обеспечения доступа клиентов к агентному ИИ в дополнение к их существующим данным. Объявление о сделке Snowflake и OpenAI сделано на фоне усиления конкуренции на рынке данных и ИИ, отметило агентство Reuters. Конкурент Snowflake — компания Databricks продолжает агрессивно масштабироваться. Недавно она привлекла $4 млрд инвестиций при оценке рыночной стоимости в $134 млрд для финансирования развития своей платформы Agent Bricks и растущего набора продуктов ИИ.

