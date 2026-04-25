Google инвестирует до $40 млрд в партнёра-конкурента Anthropic, выплатив авансом $10 млрд

На этой неделе стало известно о планах Google инвестировать до $40 млрд в ИИ-стартап Anthropic при его предварительной оценке в $350 млрд, что почти соответствует сумме, в которую компания была оценена в ходе раунда финансирования в феврале. $10 млрд стартап получит авансом, ещё $30 млрд будет выделено при достижении определённых целевых показателей, пишет Bloomberg.

Несмотря на наличие собственных конкурирующих моделей Gemini AI, Google оказывает финансовую поддержку Anthropic, которая является одновременно и партнёром, и конкурентом. Как и OpenAI, Anthropic привлекает крупные инвестиции от компаний, у которых она покупает чипы и вычислительные мощности ЦОД, что вызывает обоснованные опасения у некоторых аналитиков относительно цикличности этих сделок.

Компания извлекает выгоду из популярности своих ИИ-решений, включая модель Claude Code, ускоряющую разработку ПО. Anthropic становится доминирующим игроком на рынке ИИ-инструментов для разработки ПО, в которые сама Google также вложила значительные средства. По словам инсайдеров, внутри Google растёт обеспокоенность тем, что она теряет позиции на этом рынке. Вместе с тем Google продолжает активно инвестировать в разработку собственных моделей Gemini, которые обеспечивают работу функций ИИ в поисковой системе, Gmail и других приложениях.

В этом месяце Anthropic представила свою новейшую модель Claude Mythos ограниченной группе партнёров. Anthropic заявила, что Mythos — её самая мощная модель на сегодняшний день, имеющая значительные возможности для применения в сфере кибербезопасности. В феврале 2026 года компания привлекла $30 млрд инвестиций при оценке в $380 млрд. Раунд возглавили сингапурский суверенный фонд GIC и Coatue, также в нём участвовали, помимо других инвесторов, Microsoft и NVIDIA.

В октябре прошлого года Anthropic заключила сделку с Google, обеспечивающую ей доступ к ИИ-ресурсам мощностью более 1 ГВт с возможностью использования до 1 млн TPU. После этого компании расширили партнёрство при участии Broadcom, договорившись о предоставлении Anthropic 3,5 ГВт ИИ-мощностей на базе Google TPU. Согласно новому инвестиционному соглашению, Google Cloud предоставит Anthropic ещё 5 ГВт мощностей в течение следующих пяти лет с возможностью дальнейшего масштабирования. Пятилетнее соглашение может стоить около $200 млрд, подсчитали The Financial Times.

Ранее на этой неделе Anthropic заключила сделку с Amazon, в рамках которой обязуется потратить более $100 млрд в течение следующих десяти лет на чипы Trainium и вычислительные мощности AWS, а Amazon обязалась инвестировать в стартап $5 млрд сразу, а затем ещё $20 млрд в течение определённого времени. Также в этом месяце стартапом было подписано многолетнее соглашение с неооблаком CoreWeave о предоставлении ИИ-мощностей для дальнейшего развития семейства моделей Claude.

