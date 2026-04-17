ИИ-стартап Cerebras поставит OpenAI ускорители ещё на $20 млрд

Компания OpenAI заключила соглашение с ИИ-стартапом Cerebras, согласно которому она выплатит более $20 млрд в течение следующих трёх лет за поставку ИИ-ускорителей, сообщило издание The Information. В рамках сделки OpenAI получит варранты на миноритарную долю в Cerebras, при этом её доля может увеличиться по мере роста расходов, утверждают источники The Information. По их данным, OpenAI также согласилась предоставить Cerebras около $1 млрд для финансирования развёртывания ЦОД на базе её ИИ-ускорителей.

До этого, в январе Cerebras договорилась с OpenAI о поставке в течение трёх лет своих ускорителей общей мощностью 750 МВт. Стоимость этой сделки оценивается в $10 млрд. Новое соглашение подчеркивает растущий интерес отрасли к вычислительным мощностям для инференса, отметило агентство Reuters. По его данным, Cerebras может раскрыть некоторые подробности своего соглашения с OpenAI, когда предоставит регулятору документы для проведения первичного публичного размещения (IPO).

Исходя из общей суммы контрактов The Information допускает, что OpenAI может получить варранты, представляющие до 10 % доли в Cerebras. Сотрудничество с OpenAI является ключевым элементом в планах Cerebras по выходу на биржу, планирующего провести листинг во II квартале этого года. Cerebras, чья рыночная стоимость, по последним оценкам, составляет $23,1 млрд, планирует привлечь $3 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в следующем месяце при оценке примерно в $35 млрд, сообщил The Information.

Выход на биржу неоднократно откладывался. Сначала компанию подозревали в опосредованных связях с Китаем и зависимости от ближневосточных нефтедолларов, а потом компания дважды получила крупные инвестиции и нарастила капитализацию. Сделки с AWS и OpenAI укрепили её позиции и успокоили инвесторов.

