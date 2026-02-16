Попутного ветра: AWS резко сократила развёртывание СЖО для Trainium3, решив обойтись преимущественно воздушным охлаждением

Amazon Web Services (AWS) резко увеличит долю воздушного охлаждения в серверах на базе ускорителей Trainium3. Производство серверов намерены нарастить во II квартале 2026 года, но жидкостное охлаждение в них будут применять далеко не так активно, как ожидалось, сообщает DigiTimes.

Если ранее планировалось применять системы жидкостного и воздушного охлаждения с соотношением 1:1, то теперь на первые будет приходиться лишь 10 % от общего числа, что способно замедлить внедрение СЖО в ЦОД. При этом ранее отраслевые эксперты прогнозировали, что проникновение СЖО на рынок ИИ-серверов вырастет с менее 20 % в 2025 году до более 50 % в 2026-м. Это должно было случиться за счёт расширения поставок GPU- и ASIC. AWS даже смогла разработать в рекордно короткие сроки собственную платформу СЖО, что привело к падению акций Vertiv, одного из бенефициаров ИИ-бума.

Новый подход к оборудованию Trainium3 ставит под вопрос будущее и динамику перехода к жидкостному охлаждению. Тем не менее, рост производства Tranium 3 в любом случае поддержит спрос на продукцию ключевых партнёров AWS: Wiwynn, Accton, Auras, Taiwan Microloops и Nan Juen International (Repon). Вероятно, спрос позволит загрузить производственные мощности до конца 2026 года. По мнению аналитиков, решение AWS во многом связано с TDP ускорителей на уровне 800 Вт (хотя раньше говорили об 1000 Вт) — для них, вероятно, достаточно и для современного воздушного охлаждения, что снижает необходимость перехода на более дорогие и сложные СЖО.

По данным AWS, Trainium3 приблизительно на 40 % производительнее в сравнении с ускорителями предыдущего поколения. Также компания объявила о капитальных затратах до $200 млрд на расширение ИИ-инфраструктуры, в т.ч. производство собственно ускорителей — на 2027 год запланированы поставки уже Trainium4. Так или иначе, даже после снижения доли СЖО спрос на компоненты у партнёров должен увеличиться за счёт роста производства в целом.

Рост популярности жидкостного охлаждения в ИИ ЦОД в последние годы во многом обусловлен ростом TDP ускорителей NVIDIA. Если у H200 показатель был на уровне около 700 Вт, то у B200 — порядка 1000 Вт, а у B300 — уже 1400 Вт. Для будущих архитектур с двумя чипами значения будут ещё выше. В результате операторам ЦОД требуется эффективный отвод тепла, что могут обеспечить СЖО. Кроме того, это позволяет повысить плотность размещения оборудования.

В сегменте ASIC рост TDP заметно ниже. Так, для Trainium2 речь шла об около 500 Вт, у Trainium3 — всего 800 Вт, поэтому воздушное охлаждение — вполне рабочий вариант, за исключением некоторых сценариев, например, с высокой плотностью размещения оборудования. Также источники в цепочке поставок подчёркивают, что жидкостные системы дороже устанавливать и обслуживать в сравнении с современными воздушными вариантами. При этом экосистема производства и обслуживания СЖО часто оценивается как «менее зрелая». Благодаря этому организовать поставки серверов с воздушным охлаждением можно быстрее, и они будут более стабильными.

Беспокойство операторов ЦОД может вызывать и репутация жидкостных систем. Например, в конце января Wave Power объявила о том, что некоторые проданные компоненты СЖО для ИИ-систем привели к повреждению оборудования, поэтому компании пришлось выложить $4,5 млн, чтобы заключить мировое соглашение. По мнению экспертов, утечки в СЖО — довольно распространённое явление, не привязанное к конкретному вендору, но каждый подобный инцидент свидетельствует о потенциальных проблемах, которые заказчикам приходится принимать в расчёт.

Хотя системы жидкостного охлаждения технически предпочтительнее для самых энергоёмких нагрузок благодаря высокой эффективности теплоотвода, потенциалу снижения показателя PUE и способности обеспечить экономию пространства, на примере Trainium3 можно оценить, как совокупность факторов, включая совокупную стоимость владения (TCO) и операционные риски влияют на сроки внедрения СЖО. Изменение планов AWS может повлиять на всю индустрию ИИ ЦОД, которая может замедлить повсеместный переход на жидкостное охлаждение, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Вместе с тем даже для ИИ-платформ нынешнего поколения гиперскейлеры разработали гибридные варианты охлаждения, позволяющие использовать современные системы в старых ЦОД, не рассчитанных изначально на крупномасштабные СЖО. Так, Meta✴ «растянула» суперускорители NVIDIA GB200 на шесть стоек вместо одной, чтобы разместить там теплообменники, а Microsoft с той же целью «пристроила» к стойке с оборудованием модуль шириной в ещё пару стоек. Google же предпочитает для своих TPU именно СЖО.

