Google будет выплачивать SpaceX ежемесячно $920 млн за аренду чипов NVIDIA

Google (дочерняя компания Alphabet) заключила сделку с SpaceX по поводу аренды вычислительных мощностей её ЦОД, в рамках которой будет ежемесячно выплачивать $920 млн в период с октября 2026 года по июнь 2029 года, сообщил ресурс The Wall Street Journal.

Согласно заявлению, поданному SpaceX в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), её контрактом с Google предусмотрен доступ к 110 тыс. ускорителей NVIDIA и другим компонентам. Стоимость услуги — примерно $11 млрд в год до июня 2029 года. Если SpaceX не предоставит к 30 сентября 2026 года зарезервированные мощности, Google может расторгнуть договор после месячного льготного периода или принять предложение о любом доступном оборудовании по пропорционально сниженной цене. Также любая из сторон может расторгнуть соглашение, начиная со следующего года, уведомив об этом за 90 дней.

«Это краткосрочное, своевременное соглашение, призванное обеспечить нам промежуточные мощности для удовлетворения растущего спроса клиентов на нашу агентскую платформу Gemini Enterprise, который оказался даже выше, чем мы ожидали», — заявил представитель Google Cloud. Google была одним из первых инвесторов SpaceX. Исполнительный директор Google Дональд Харрисон (Donald Harrison) входит в совет директоров SpaceX.

Ранее компании обсуждали возможность сотрудничества по размещению ЦОД в космосе, пишет The Wall Street Journal. Google планирует запустить собственные орбитальные ЦОД к 2027 году в рамках проекта Project Suncatcher. Для создания этих спутников компания сотрудничает с Planet Labs.

Как отметил ресурс TNW, сделка примечательна тем, что у Google есть собственные, двольно значительные вычислительные мощности. По некоторым оценкам, она является крупнейшим в мире владельцем вычислительных мощностей для ИИ, во многом благодаря своим ИИ-ускорителям TPU. Компания инвестирует более $180 млрд в капитальные вложения в этом году и ожидает, что эта цифра «значительно увеличится» в 2027 году. Alphabet на этой неделе объявила о продаже акций на $85 млрд для финансирования этих расходов.

Сделка с Alphabet по структуре похожа на соглашение, объявленное SpaceX и Anthropic в конце мая. Им предусмотрена выплата Anthropic $1,25 млрд в месяц до 2029 года за вычислительные мощности в ЦОД Colossus и Colossus II в Мемфисе (Memphis). Сначала Anthropic объявила о планах арендовать 220 тыс. чипов NVIDIA у SpaceX, а затем расширила сделку до 325 тыс. чипов NVIDIA (по данным CNBC).

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