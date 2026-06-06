Google будет выплачивать SpaceX ежемесячно $920 млн за аренду чипов NVIDIA

 
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Google (дочерняя компания Alphabet) заключила сделку с SpaceX по поводу аренды вычислительных мощностей её ЦОД, в рамках которой будет ежемесячно выплачивать $920 млн в период с октября 2026 года по июнь 2029 года, сообщил ресурс The Wall Street Journal.

Согласно заявлению, поданному SpaceX в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), её контрактом с Google предусмотрен доступ к 110 тыс. ускорителей NVIDIA и другим компонентам. Стоимость услуги — примерно $11 млрд в год до июня 2029 года. Если SpaceX не предоставит к 30 сентября 2026 года зарезервированные мощности, Google может расторгнуть договор после месячного льготного периода или принять предложение о любом доступном оборудовании по пропорционально сниженной цене. Также любая из сторон может расторгнуть соглашение, начиная со следующего года, уведомив об этом за 90 дней.

Источник изображения: appshunter.io/unsplash.com

Источник изображения: appshunter.io/unsplash.com

«Это краткосрочное, своевременное соглашение, призванное обеспечить нам промежуточные мощности для удовлетворения растущего спроса клиентов на нашу агентскую платформу Gemini Enterprise, который оказался даже выше, чем мы ожидали», — заявил представитель Google Cloud. Google была одним из первых инвесторов SpaceX. Исполнительный директор Google Дональд Харрисон (Donald Harrison) входит в совет директоров SpaceX.

Ранее компании обсуждали возможность сотрудничества по размещению ЦОД в космосе, пишет The Wall Street Journal. Google планирует запустить собственные орбитальные ЦОД к 2027 году в рамках проекта Project Suncatcher. Для создания этих спутников компания сотрудничает с Planet Labs.

Как отметил ресурс TNW, сделка примечательна тем, что у Google есть собственные, двольно значительные вычислительные мощности. По некоторым оценкам, она является крупнейшим в мире владельцем вычислительных мощностей для ИИ, во многом благодаря своим ИИ-ускорителям TPU. Компания инвестирует более $180 млрд в капитальные вложения в этом году и ожидает, что эта цифра «значительно увеличится» в 2027 году. Alphabet на этой неделе объявила о продаже акций на $85 млрд для финансирования этих расходов.

Сделка с Alphabet по структуре похожа на соглашение, объявленное SpaceX и Anthropic в конце мая. Им предусмотрена выплата Anthropic $1,25 млрд в месяц до 2029 года за вычислительные мощности в ЦОД Colossus и Colossus II в Мемфисе (Memphis). Сначала Anthropic объявила о планах арендовать 220 тыс. чипов NVIDIA у SpaceX, а затем расширила сделку до 325 тыс. чипов NVIDIA (по данным CNBC).

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