xAI готова купить ИИ-стартап Cursor за $60 млрд или заплатить $10 млрд в рамках партнёрства

SpaceX, которая не так давно слилась с xAI, заявила, что заключила соглашение о сотрудничестве с ИИ-стартапом Cursor, получив право приобрести его за $60 млрд в конце этого года или заплатить $10 млрд за совместную работу. Компания Илона Маска сообщила в соцсети Х, что сейчас работает с Cursor над созданием «лучшего в мире ИИ для программирования и работы со знаниями».

«Сочетание передового продукта Cursor и его распространения среди опытных инженеров-программистов с суперкомпьютером Colossus компании SpaceX, эквивалентным миллиону H100, позволит нам создать самые полезные в мире модели», — отметила SpaceX. Colossus — кластер суперкомпьютеров xAI в Мемфисе (Memphis), который компания позиционирует как крупнейший в мире.

Илон Маск (Elon Musk), основатель и генеральный директор SpaceX, в феврале объединил компанию со своим ИИ-стартапом xAI в рамках сделки, оцененной им в $1,25 трлн. Эта сделка должна помочь в реализации планов компании по запуску ЦОД на орбите. Теперь он готовится вывести объединённую компанию на биржу в рамках рекордного IPO, которое, как ожидается, состоится в июне.

Генеральный директор Cursor Майкл Труэлл (Michael Truell) заявил, что он «рад сотрудничать с командой SpaceX для масштабирования (ИИ-модели) Composer». «Значительный шаг на нашем пути к созданию лучшего места для программирования с использованием ИИ», — отметил он, сообщает CNBC. По данным источников CNBC, Cursor ведёт переговоры о привлечении финансирования в размере $2 млрд при её оценке более чем в $50 млрд. Ожидается, что одним из лидеров предстоящего раунда финансирования станет Andreessen Horowitz, также в нём примут участие NVIDIA и Thrive Capital.

Andreessen и NVIDIA также ранее поддержали xAI. Для Маска эта сделка означает шанс догнать конкурентов в области ИИ — OpenAI, создавшую ИИ-агента Codex, и Anthropic, разработчика LLM Claude. Впрочем, некоторые эксперты отмечают, что фактическое использование вычислительных мощностей Colossus гораздо ниже, чем у конкурентов, поэтому такая сделка гораздо важнее для xAI, чем для Cursor.

