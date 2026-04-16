Правозащитники подали в суд на xAI, обвинив в незаконном использовании газовых турбин

Правозащитная группа NAACP подала иск против компании xAI и её дочерней структуры MZX Tech, заявив, что подконтрольные компаниям газовые турбины в Южном Мемфисе используются незаконно. Утверждается, что 27 турбин, обеспечивающих энергей кампус Colossus 2, работают, нарушая Закон о чистом воздухе (Clean Air Act), сообщает Datacenter Dynamics. По оценкам NAACP, электростанция xAI в Саутхейвене (Southaven) способна выбрасывать более 1,7 тыс. т оксидов азота (NOx), 180 т мелкодисперсных частиц, 500 т окиси углерода и 19 т формальдегида ежегодно.

xAI управляет дата-центрами в Мемфмсе и окрестностях с 2024 года, а для электроснабжения частично использует газовые турбины. По словам NAACP, неспособность компании получить разрешение на эксплуатацию того, что фактически является газовой электростанцией, расположенной вблизи жилых домов, школ и церквей, создаёт дополнительные риски для жителей Мемфиса и округи. Это нарушение Закона о чистом воздухе, в соответствии с которым крупные источники загрязнений должны получать разрешения на выбросы ещё до начала строительства и эксплуатации объектов.

Интересы NAACP представляют юристы Southern Environmental Law Center (SELC) и Earthjustice. SELC заявила, что дальнейшая эксплуатация xAI турбин без разрешения и надлежащего контроля состояния окружающей среды — не просто незаконно, но и «безрассудно». xAI использует дата-центры в Теннесси и Миссисипи для обеспечения работы чат-бота Grok. В 2024 году в Мемфисе заработал суперкомпьютер Colossus в ЦОД, построенном на основе бывшего завода Electrolux. Площадку для Colossus 2 приобрели в марте 2025 года, а сам ЦОД ввели в эксплуатацию в январе 2026-го.

Хотя заявлялось, что ЦОД Colossus 2 на момент запуска обеспечивал 1 ГВт мощности, спутниковые снимки показали, что система холодоснабжения объекта рассчитана лишь на 350 МВт. Уже ведутся работы по подготовке третьего кампуса ЦОД, расположенного в Саутхейвене. Ещё $659 млн компания потратит на строительство здания на соседнем земельном участке. Утверждается, что xAI, слившаяся со SpaceX, в конечном итоге получит 2 ГВт вычислительных мощностей, причём газовые турбины будут играть ключевую роль в питании ЦОД. В марте получено разрешение на установку 41 новой турбины.

Новости о судебном иске появились спустя неделю после сообщения о прекращении строительства xAI водоочистной станции в Мемфисе. Ранее компания заявляла, что объект стоимостью $80 млн станет важным для города, он будет очищать воду для использования в дата-центрах xAI и на других предприятиях. Однако, по данным местных СМИ, работы приостановлены, а персонал направили на другие объекты. В ответ стоящий за проектами Илон Маск (Elon Musk) заявил о необходимости сосредоточиться на строительстве Colossus 2, а уже потом думать о переработке воды.

Это уже второе сообщение об иске к xAI за последний год. На этот раз иск подан в штате Миссисипи. По-видимому, xAI попыталась повторить тот же трюк, что и в Теннеси, где формально турбины считаются временными источниками, для размещения которых не требуется разрешение, если они работают в течение 364 дней. При этом фактически объекты Colossus расположены на границе двух штатов.

