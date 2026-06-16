SpaceXAI купила Cursor за $60 млрд

Компания SpaceX/xAI подтвердила приобретение Anysphere, разработчика ИИ-инструмента для программирования Cursor, за $60 млрд, о котором договорилась в апреле. Тогда SpaceX получила опцион на покупку стартапа. Соглашение предусматривало выплату ему $10 млрд, если SpaceX решит отказаться от сделки.

О сделке SpaceX известила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) спустя несколько дней после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Nasdaq, в рамках которого она привлекла $85,7 млрд с оценкой её рыночной стоимости более чем в $2 трлн.

Как сообщает ресурс Investing.com, согласно соглашению о слиянии, подписанному 16 июня, дочерняя компания SpaceX под названием X67 Inc. объединится с Anysphere. Как ожидается, сделка будет завершена в сентябре, после чего Anysphere станет дочерней компанией SpaceX, находящейся в полной её собственности.

Акционеры Anysphere получат обыкновенные акции класса А SpaceX в обмен на свои акции. Коэффициент конвертации будет основан на оценке стартапа в $60 млрд и средневзвешенной цене акций SpaceX за семь торговых дней до закрытия сделки. Как отметил ресурс CNBC, реализация сделки на этих условиях представляет собой размывание акционерного капитала на 3,4 % по сравнению с оценкой IPO.

Сделка позволит xAI, разработчику чат-бота Grok, с которым SpaceX объединилась в феврале, расширить свое присутствие на рынке программирования с использованием ИИ. Cursor используется крупными компаниями, включая Stripe, Adobe и NVIDIA. При этом глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), назвал его своим «любимым корпоративным сервисом ИИ».

Как сообщает Reuters, акции SpaceX выросли почти на 10 % на предрыночных торгах. В понедельник SpaceX с оценкой более $2,5 трлн вошла в число шести крупнейших компаний мира, опередив Broadcom, Saudi Aramco и Tesla, уступая лишь компании Amazon. А во вторник рыночная стоимость SpaceX превысила $2,7 трлн, что позволило ей опередить и Amazon.

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