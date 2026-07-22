МТС Web Services предлагает при помощи Китая застроить Сибирь и Дальний Восток дата-центрами для ИИ

По словам главы облачной компании МТС Web Services Павла Воронина, входящей в портфолио АФК «Система», Россия могла бы объединить усилия с Китаем для партнёрства в сфере ИИ. Основой взаимодействия могло бы стать масштабирование сети ИИ ЦОД в Сибири и на Дальнем востоке, сообщает ТАСС.

По мнению Воронина, РФ может не просто претендовать на роль участника альянса с КНР, но и стать одним из его лидеров — в России есть сильная научная и инженерная база, в стране действует развитый рынок прикладных решений в сфере прикладного ИИ, имеются крупные технологические компании, готовые участвовать в международных инициативах. А развитие энергетической инфраструктуры и расширение пропускной способности каналов связи могли бы стать основой для партнёрства стран.

Как заявили в пресс-службе АФК «Система», Россия могла бы курировать часть обучения, в т.ч. отвечать за данные на русском языке, культурный контекст и материалы для промышленности, энергетической и финансовой сфер, науки, образования и госуправления. В свою очередь, китайские партнёры могли бы предоставить «архитектуру модели, вычислительные ресурсы, оборудование и технологии обучения».

Примечательно, что на прошедшей на днях в Шанхае Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), по данным «Известий», появилась организация WAICO для координации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, объединяющая 29 стран, включая Китай и Россию, без участия стран Запада.

В июне появилась информация, что следующие пять лет Китай рассчитывает потратить ¥2 трлн ($295 млрд) на строительство ИИ ЦОД по всей стране, а огромные успехи КНР в разработке передовых ИИ-моделей делают страну ещё более привлекательным партнёрам для других участников рынка искусственного интеллекта.

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