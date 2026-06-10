Китай готовится потратить $295 млрд на строительство ИИ-инфраструктуры по всей стране

В следующие пять лет Китай рассчитывает потратить ¥2 трлн ($295 млрд) на строительство ИИ ЦОД по всей стране. Это поддержит стратегию Пекина, направленную на то, чтобы превзойти США в технологиях, которые могут определить мирового технологического лидера на десятилетия вперёд, сообщает Bloomberg.

Источники сообщают, что ключевые государственные ведомства, включая Государственный комитет по развитию и реформам КНР, работают над проектом создания сети вычислительных хабов. В основном их будут использовать государственные компании вроде China Mobile и China Telecom. Предполагается, что не менее 80 % технологий, включая ИИ-чипы, будет поставляться китайскими производителями уровня Huawei и др., что фактически вытеснит с местного рынка продукцию NVIDIA и AMD.

Это амбициозная попытка Пекина создать основу для будущего развития ИИ в КНР. Проект напоминает инициативы прошлых лет, когда госструктуры мобилизовали ресурсы для замещения американских технологий. Кроме того, он, вероятно, является ключевой частью анонсированной ранее в этом году программы «Шесть сетей», посвящённой строительству критически важной инфраструктуры — от объектов водоснабжения и электроэнергетики до мощностей ЦОД.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, проект строительства ИИ-хабов пока находится на ранней стадии реализации. Тем не менее Пекин решительно настроен развивать передовые технологии даже на фоне сокращения расходов в других сферах. В основном финансирование будет осуществляться за счёт роста госдолга, в том числе выпуска сверхдолгосрочных государственных облигаций сроком обращения более 10 лет. Кроме того, участие в финансировании примут государственные фонды, инвестирующие в стратегически важные отрасли. Помогут и банковские кредиты, а также частный капитал в том или ином виде.

По словам экспертов, единая вычислительная сеть позволит объединить разрозненные ресурсы в регионах и предоставить бизнесу более широкий доступ к высокопроизводительным вычислениям. Также она будет способствовать распространению агентного и физического ИИ.

Идея строительства единой вычислительной сети была изложена в последнем пятилетнем плане Китая, действующем до 2030 года, в рамках которого власти намеревались уделить первоочередное внимание развитию инфраструктуры данных.

Так или иначе, инвестиционная инициатива выглядит весьма скромно в сравнении с планом американских IT-гигантов выделить $725 млрд на развитие ИИ только в текущем году. Впрочем, ЦОД в Китае обходятся дешевле благодаря меньшим затратам на кадры, инфраструктуру и строительство, а названная сумма не включает частные инвестиции компаний вроде Alibaba Group и Tencent Holdings.

Пока нет данных о том, как вычислительная сеть будет взаимодействовать с уже действующими частными площадками. Общая цель заключается в объединении разрозненных объектов в единую сеть, что поможет распространению ИИ в здравоохранении, транспортной сфере, управлении городами и других областях.

Помимо ИИ-объектов, включая ЦОД и телеком-инфраструктуру, Китай планирует интегрировать в проект и энергетическую сеть страны. В этом случае общий объём инвестиций может достичь как минимум ¥5 трлн.

Не так давно Вашингтон согласился продавать относительно устаревшие ИИ-чипы NVIDIA H200 китайским покупателям, фактически стремясь затормозить технологическое развитие КНР, которая пытается нагнать США в сфере разработки и производства ИИ-ускорителей, пока уступая системам Blackwell минимум на одно поколение. Впрочем, поставки чипов ещё не начались, что косвенно свидетельствует о намерении Пекина заменить некоторые ИИ-мощности оборудованием отечественного производства.

В мае проверку безопасности прошли девять типов ИИ-чипов китайского происхождения, включая модели, разработанные Huawei, Alibaba, Shanghai Biren Technology и Moore Threads Technology. Это даёт им «зелёный свет» для более широкого использования в отраслях с повышенными требованиями к защите данных. Кроме того, доступ к более гибким ИИ-ресурсам получат компании из финансового сектора, промышленности, здравоохранения, логистики и других отраслей.

По мнению экспертов Bloomberg Intelligence, перспективы монетизации китайского ИИ-сектора по-прежнему остаются под вопросом. Тем не менее такие масштабные вложения будут способствовать развитию экономики страны в целом, а не только отдельных частных компаний, включая Tencent, Alibaba, Baidu, MiniMax и Zhipu AI. Больше всего выиграют местные поставщики чипов, включая Huawei, а NVIDIA, вероятно, останется в стороне.

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