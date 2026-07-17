В Китае представлен ИИ-ускоритель DF1000 с памятью 3D DRAM

Китайская компания Dongfang Suanxin (Shanghai Oriental Compute Core Technology) объявила о разработке ИИ-ускорителя DF1000. Новинка выполнена полностью на отечественных компонентах, а вместо дорогостоящей памяти HBM применяется 3D DRAM.

Устройство использует концепцию «вычислений вблизи памяти» (Near-In-Memory Computing). Чип 3D DRAM имеет многослойную структуру, созданную с использованием технологии гибридного соединения: утверждается, что применённый подход позволяет уменьшить шаг интерконнекта с микрометрового до субмикрометрового уровня. В результате по сравнению с традиционными решениями количество сквозных межсоединений увеличивается в 10 раз. А это даёт возможность поднять пропускную способность памяти в пять раз при той же ёмкости. Таким образом, может быть сформирован аналог HBM.

Ускоритель DF1000 производится с применением 14-нм технологии. Пропускная способность при доступе к памяти заявлена на уровне 6,4 Тбайт/с, а масштабируемая пропускная способность интерконнекта — 900 Гбайт/с. Быстродействие на операциях ИИ достигает 520 Тфлопс в режиме BF16. Новинка подходит для обучения больших языковых моделей (LLM) и выполнения других ресурсоёмких задач. Аппаратная часть может быть переконфигурирована под определённую задачу, что повышает эффективность использования ресурсов.

Изделие DF100, согласно имеющимся данным, обеспечивает вдвое большую пропускную способность по сравнению с NVIDIA H100, и на 33 % превосходит по данному показателю ускоритель H200. Китайское решение демонстрирует быстродействие до 500 токенов/с при работе с моделью Llama3 70B.

В разработке также находится решение DF2000, которое Dongfang Suanxin планирует выпустить ближе к 2027 году. Оно обеспечит производительность до 1000 Тфлопс в режиме BF16, до 2000 Тфлопс в режиме FP8 и до 4000 Тфлопс в режиме FP4. Пропускная способность памяти составит до 15 Тбайт/с благодаря усовершенствованной архитектуре 3D DRAM, а интерконнекта — до 1600 Гбайт/с. Предусмотрено применение 14-нм техпроцесса.

На 2028 год намечен выход ускорителей DF3000, которые по вычислительной мощности превзойдут предшественников вдвое, обеспечивая 2000 Тфлопс на операциях BF16, 4000 Тфлопс в режиме FP8 и 8000 Тфлопс в режиме FP4. Пропускная способность памяти составит до 20 Тбайт/с, интерконнекта — до 3200 Гбайт/с.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: