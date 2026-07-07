Китайская DeepSeek скрытно занимается разработкой собственного ИИ-ускорителя для инференса

Китайский стартап DeepSeek работает над созданием собственного чипа для ИИ-инференса, что позволит ему снизить зависимость от NVIDIA и Huawei, чьи ускорители используются для обучения и запуска его ИИ-моделей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, работа DeepSeek над этим проектом началась около года назад и пока находится на ранней стадии: сейчас стартап ведёт переговоры с компаниями, занимающимися проектированием чипов, производством микросхем и памяти. В последние месяцы он увеличил найм инженеров-разработчиков микросхем, причём набор ведётся в частном порядке, без особой огласки и без размещения вакансий на публичных платформах.

Для DeepSeek эта инициатива имеют дополнительное стратегическое измерение, поскольку США ввели экспортные ограничения на поставку китайским компаниям передовых чипов NVIDIA, а власти Китая оказывает давление на местные компании, продвигая разработку и внедрение отечественных альтернатив.

DeepSeek не единственная компания, кто стремится снизить зависимость от NVIDIA, доминирующей на рынке ИИ-чипов. Помимо гиперскейлеров Amazon (Trainium), Alibaba (Zhenwu), Google (TPU), Meta✴ (MTIA) и Microsoft (Maia), расширяющих использование собственных чипов, ещё ряд компаний предпринимает шаги в этом направлении. Например, в прошлом месяце OpenAI представила Jalapeño, свой первый кастомный чип для инференса, разработанный совместно с Broadcom. Anthropic тоже рассматривает возможность создания собственных ИИ-чипов.

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