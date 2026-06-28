Китайские x86-процессоры Hygon C86-5G получили 128 ядер с поддержкой 512 потоков

Китайская компания Hygon, по сообщениям сетевых источников, создала процессоры нового поколения с архитектурой x86. Речь идёт об изделиях C86-5G, которые, как ожидается, будут применяться в оборудовании для дата-центров. Кроме того, в разработке находятся другие продукты, включая ИИ-ускорители.

Решения C86-5G придут на смену изделиям C86-4G, которые являются наследниками AMD Zen1. Чипы C86-4G насчитывают 16 вычислительных ядер с возможностью одновременной обработки до 32 потоков инструкций, а тактовая частота составляет 2,8 ГГц. Реализована поддержка оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.0.

Известно, что процессоры C86-5G получат до 128 вычислительных ядер. Упомянута технология многопоточности SMT4, которая позволит каждому ядру обрабатывать четыре потока инструкций, что в сумме даст 512 потоков. Упомянута поддержка 104 линий PCIe 5.0, инструкций AVX512, а также режимов INT8 и BF16. Заявленная производительность — 10 Тфлопс на операциях FP64 (до 32 операций за такт). Ожидается, что в ЦОД-сегменте новые китайские процессоры станут альтернативой Intel Xeon 6.

Производство C86-5G уже началось. Чипы станут основой ряда серверов, включая двухсокетную модель H620G59 формата 2U с воздушным охлаждением. Эта система оборудована 32 слотами для модулей DDR5-6400, тремя разъёмами PCIe 5.0 х16, двумя слотами ОСР 3.0, восемью фронтальными отсеками для накопителей стандарта SFF, а также двумя внутренними коннекторами для SSD типоразмера М.2. Кроме того, готовятся серверные стойки высокой плотности TC800G6 (PUE — 1,08) и TC8600H G5 (PUE — 1,04) с жидкостным охлаждением.

Вместе с тем Hygon намерена выпустить GPU с памятью HBM и высокоскоростным интерконнектом. Известно, что это устройство допускает работу в режимах FP64/PF16/BF16. Новинка, предположительно, сможет составить конкуренцию NVIDIA A100. Наконец, в разработке находятся коммутационные решения класса 400/800 Гбит/с. Это чип с поддержкой 104 линий PCIe 5.0, высокоскоростной интерконнект для вертикального масштабирования (сопоставим с NVLink), решение ScaleFabric 400G (для NIC), а также ScaleFabric 400/800G. Последняя из перечисленных новинок обеспечивает поддержку 80 портов на 400 Гбит/с с RDMA, а коммутационная способность достигает 64 Тбит/с. Это устройство рассматривается в качестве альтернативы InfiniBand NDR.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: