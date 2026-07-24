На фоне скачка цен Intel и AMD подписали с китайскими клиентами долгосрочные контракты на поставку серверных CPU

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, Intel и AMD подписывают с китайскими клиентами более долгосрочные обязательства по продаже серверных CPU. Это происходит на фоне резкого роста цен в последнее время, сообщает Reuters. Новые сделки являются последствиями бума ИИ — спрос вырос не только на ИИ-ускорители, но и на память, сетевое оборудование и серверные CPU, что даёт поставщикам больше инструментов воздействия при заключении сделок.

ИИ ЦОД нужны не только GPU, но и обычные серверные CPU для поддержки работы серверов, систем хранения данных, сетевой инфраструктуры и инференса. По словам источников, в обсуждаемых соглашениях обычно оговариваются объёмы закупок, но не цены. В большинстве случаев речь идёт о контрактах сроком до года, хотя с некоторыми клиентами Intel и AMD вели переговоры о поставках в течение двух лет и более.

События перекликаются с происходящим на рынке чипов памяти, где вызванный ИИ дефицит подтолкнул покупателей к заключению более долгосрочных договоров о поставках. Важно, что раньше серверные CPU было намного проще купить, чем ИИ-ускорители и память, но сейчас дефицит добрался и до них. Дефицит CPU может привести к росту цен и замедлить развёртывание инфраструктуры для китайских облачных провайдеров, а также интернет-компаний, расширяющих ИИ-сервисы.

Цены на CPU продолжают расти в КНР, по отдельным продуктам ежемесячный рост составил 10 % и более. На отдельные модели процессоров цены с начала года выросли более чем на 40 %. Ранее появилась информация, что Intel и AMD уведомили китайских покупателей о длительных сроках поставок CPU, причём в некоторых случаях речь шла о шести месяцах.

По словам Intel, спрос по-прежнему опережает предложение, особенно на серверные Xeon. Также подчёркивалось, что в I квартале заключена сделка с Google — это один из ключевых долгосрочных контрактов, подписанных в этот отчётный период. AMD пока повысила прогноз по рынку серверных CPU до более $120 млрд к 2030 году. Поставщик ссылается на высокий спрос, связанный с задачами агентных ИИ.

Китай — один из крупнейших рынков IT-оборудования в мире, чему способствует активное строительство ИИ-инфрастурктуры. В следующие пять лет КНР рассчитывает потратить ¥2 трлн ($295 млрд) на строительство ИИ ЦОД по всей стране. Масштабное расширение инфраструктуры усилило спрос на процессоры Intel и AMD, даже несмотря на то, что для многих китайских покупателей действуют ограничения США, а на рынке есть и локальные поставщики.

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