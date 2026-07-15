Google выкупила всю энергию 2,5-ГВт солнечной электростанции в США, которая ещё даже не построена

Google согласилась выкупить всю энергию крупной солнечной электростанции Steel River Energy Center в Арканзасе, которая заработает в 2029 году. Считается, что это позволит компенсировать потребление компанией электричества, получаемого сжиганием ископаемого топлива, сообщает The Financial Times.

Проект — крупнейший в своём роде их тех, реализация которых уже началась в США. На первом этапе мощность станции составит 1,6 ГВт, она будет дополнена аккумуляторным хранилищем на 2 ГВт∙ч. На момент ввода последней очереди в эксплуатацию мощность проекта достигнет 2,5 ГВт, а ёмкость энергохранилище увеличится до 2,9 ГВт∙ч. В случае сделки с Google речь идёт о «виртуальной» покупке энергии посредством PPA, так что ЦОД Google напрямую от электростанции запитаны не будут из-за нестабильности поставок их такого вида источников.

Долгосрочные обязательства по покупке энергии позволяют девелоперам получить финансовые гарантии востребованности их «зелёной» энергии и позволят им привлекать инвестиции на строительство новых мощностей. Практики заключения PPA для формальной компенсации использования ископаемого топлива нередко критикуются, поскольку многие считают их неэффективными — операторы ЦОД всё равно забирают энергию из магистральных сетей, а «чистая» энергия, которую они оплачивают, может генерироваться в другом месте и в другое время — не там и не тогда, когда она нужна.

По информации Института экологических и энергетических исследований (Environmental and Energy Study Institute, EESI), около 56 % электричества, используемого для энергоснабжения американских ЦОД, генерируется с использованием ископаемого топлива. Статистика BloombergNEF показывает, что в 2025 году выбросы Google, связанные с потреблением электроэнергии, выросли на 37 %, а на долю Google, Meta✴, Amazon и Microsoft пришлось 49 % корпоративных сделок по закупке «чистой» энергии в том же году.

Ответственный за проект девелопер Cypress Creek Energy называет сделку «редким светлым пятном» в картине американской солнечной энергетики. Отрасль оказалась под давлением с приходом к власти нового президента США, отдающего явное предпочтение угольной энергетике. Вместе с тем IT-гиганты ищут крупные проекты вроде Steel River для покрытия своих растущих энергорасходов. По оценкам, в 2026–2030 гг. на долю солнечной генерации и систем хранения придётся 58 % новых вводимых в эксплуатацию энергопроектов, что объясняется относительной быстротой и дешевизной их реализации.

Steel River в значительной степени опирается на комплектующие американского производства, отдавая предпочтение местным цепочкам поставок вместо китайских. Панели будет поставлять компания First Solar, заявляющая, что использует на 100 % американские материалы. Сталь будет закуплена в Арканзасе, а АКБ привезут с завода LG в Финиксе. План США, касающийся налогов и расходов, ограничил долю расходов на комплектующие из «нежелательных иностранных государств» вроде КНР. По данным Международного энергетического агентства (IEA), на долю Китая в 2025 году приходилось около 85 % в цепочке поставок солнечных панелей и более 80 % — аккумуляторов.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: