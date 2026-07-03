Meta✴ отправила в болота Луизианы 65-тонных роботов на постройку солнечной электростанции для ИИ ЦОД

Десять 65-тонных роботов Built Robotics работают на строительстве комплекса Hyperion компании Meta✴. В частности, речь идёт о работах на территории солнечной электростанции в Луизиане, призванной обслуживать крупнейший ЦОД компании, сообщает eWeek. Ежедневно автономные машины забивают в грунт почти 1 тыс. свай, каждая длиной около 4,3 м и массой 91 кг.

Built Robotics оснащает строительную робототехнику датчиками, камерами, GPS и специальным ПО, позволяющим машинам автономно работать в заранее заданных зонах. На объекте они выполняют более половины работ по забивке свай. В ассортименте Built Robotics есть машина RPD 35, которая отвечает за транспортировку и забивку свай, а также стабилизатор RPS 25, который позиционирует и удерживает сваи в процессе забивки. При этом не уточняется, какие именно модели применяются в Луизиане. На некоторых участках в низинах местность очень болотистая, именно туда и направили роботов, потому что «им всё равно».

Built Robotics сравнивает роль человека с ролью «прораба» для роботов. Рабочие организуют работу машин, обеспечивают их топливом и материалами, а также контролируют выполнение работ. По оценкам компании, обычной строительной бригаде понадобилось бы в 3–4 раза больше работников для выполнения того же объёма работ, который выполняют 10 роботов в Луизиане. Для строительных компаний, которым не хватает людей для реализации крупных энергопроектов, это серьёзный стимул для внедрения автономной техники.

Кампус Hyperion — это крупнейший проект ИИ ЦОД в истории Meta✴ на сегодняшний день, он обойдётся в $50 млрд. Итоговая мощность ЦОД, как ожидается, составит 5 ГВт. Для питания дата-центров Entergy построит десять газовых электростанций общей мощностью 7,4 ГВт и индивидуальную ЛЭП за $1,2 млрд. А солнечная электростанция должна разбавить эти мощности «чистой» энергией.

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