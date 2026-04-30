SoftBank готовится отправить роботов строить дата-центры

Японский техногигант SoftBank намерен использовать роботов для ускоренного строительства дата-центров, в первую очередь в США. Для этого планируется создать дочернюю структуру Roze AI, сообщает Datacenter Dynamics. Подробностей пока мало, но источники сообщают, что японский бизнес намерен включать в рабочие процессы автономных роботов, объединив под «зонтиком» Roze AI некоторые энергетические, земельные и инфраструктурные активы.

Ожидается, что SoftBank выведет новую компанию на IPO уже во II половине 2026 года. Компания рассчитывает на капитализацию в объёме $100 млрд. В самой SoftBank новость пока не комментируют. Какую именно долю SoftBank намерена сохранить себе после IPO, станет известно позже.

По некоторыми данным, внутри компании отдельные сотрудники скептически относятся к перспективам IPO из-за сложной ситуации в мире. Риски только усиливаются от того, что на торги скоро, возможно, выйдут «конкуренты», способные оттянуть на себя часть средств покупателей акций — OpenAI, SpaceX и Anthropic.

Роботы в современных дата-центрах — явление не особенно редкое, они применяются на ряде объектов по всему миру, и будут использоваться даже на орбите. В некоторых случаях в индустрии использовалась и другая современная техника, включая строительные 3D-принтеры. Недавно Foxconn заявила о планах использования человекоподобных машин для производства серверов. А гиперскейлеры так и вовсе будут рады целиком заменить людей на роботов.

В практической плоскости у SoftBank имеются в портфолио некоторые наработки в сфере робототехники. В 2025 году она приобрела подразделение ABB, разрабатывающее роботов, за $5,4 млрд. Имеются и другие инвестиции в робототехнику — компании SoftBank Robotics Group, Berkshire Grey, AutoStore Holdings, Agile Robots SE и Skild AI.

В прошлом года компанией представлена «бескабельная» серверная стойка, позволяющая использовать роботов для обслуживания ЦОД. Новая конструкция должна помочь роботам выполнять задачи вроде установки и демонтажа серверов, замены неисправных модулей и проведение проверок оборудования.

