Бескабельные серверы и стойки Softbank помогут роботам вытеснить людей из ЦОД

Корпорация SoftBank объявила о разработке новой стойки для серверов без кабелей. Это поможет в организации обслуживания ЦОД при помощи специализированных роботов. Стойка упрощает выполнение таких задач, как установка и демонтаж модулей, замена компонентов в случае неисправности и проведение автоматизированных проверок.

В современных ЦОД большое количество кабелей внутри серверных стоек является серьёзным препятствием для выполнения тех или иных работ с использованием роботов. Из-за плотной кабельной сети затрудняется точное определение и управление целевым оборудованием в стойке, что негативно отражается на возможностях автоматизации обслуживания. Для решения данной проблемы SoftBank разработала серверную стойку с «бескабельной конструкцией».

Новинка имеет ширину 19″: она выполнена в соответствии со стандартом OCP ORv3 (Open Rack v3). Говорится о совместимости с системами жидкостного охлаждения. Стойка рассчитана на монтаж серверов общего назначения. Питание подаётся по общей шине на задней стороне стойки. В системе охлаждения используется «слепой разъём», упрощающий соединение магистралей СЖО. Для передачи данных служит оптический интерфейс. Таким образом, при установке серверы могут просто задвигаться в стойку без необходимости подключения кабелей.

В настоящее время SoftBank готовится к тестированию стоек в реальных условиях с использование специализированных роботов для обслуживания. Проект являются частью программы SoftBank по внедрению автоматизации в дата-центре для задач ИИ на острове Хоккайдо, открытие которого запланировано на 2026 финансовый год.

Нужно отметить, что робототехнические комплексы для выполнения рутинных задач в ЦОД тестируют и многие другие компании. В их число входят Google, Digital Edge, Digital Realty, Scala Data Centers и Oracle. Правда, пока речь идёт в основном о патрулировании и выполнении некоторых простейших с точки зрения человека операций.

