Hyundai инвестирует более $6 млрд в ИИ ЦОД, роботов, водородную и солнечную энергетику

Hyundai Motor Group и правительство Южной Кореи подписали соглашение об инвестировании около ₩9 трлн ($6,26 млрд) с целью строительства объединённого инновационного центра в районе Сэмангым (Saemangeum) города Кунсан (Gunsan), который будет включать в себя ИИ ЦОД, завод по производству робототехники и производство водородной/солнечной энергии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на министерство земельных ресурсов страны.

По данным ведомства, около ₩5,8 трлн (около $4,04 млрд) Hyundai инвестирует в строительство ИИ ЦОД, в котором будет развёрнуто 50 тыс. NVIDIA Blackwell. ЦОД будет оснащён «массивным» хранилищем для хранения огромных массивов данных для обучения, разработки программно-определяемых транспортных средств (SDV) и внедрения «умных заводов», заявили в Hyundai. Ожидается, что интегрированная платформа позволит ускорить исследования и разработку продукции по всей цепочке создания стоимости.

Ещё ₩400 млрд (около $278,8 млн) будет выделено на строительство завода по производству роботов, в том числе носимых (экзоскелетов). Также компания инвестирует ₩1 трлн (около $697,2 млн) в строительство электролизерной установки с протонообменной мембраной (Proton Exchange Membrane, PEM) мощностью 200 МВт для производства экологически чистого водорода с использованием возобновляемых источников энергии на месте. Hyundai планирует со временем достичь общей мощности электролизеров в 1 ГВт на внутреннем рынке. Hyundai утверждает, что её технология PEM достигла более чем 90 % локализации, что способствует технологической независимости Южной Кореи и расширению экспортных возможностей экологически чистого водорода, сообщил ресурс Data Center Knowledge.

Оставшуюся часть суммы в размере ₩1,3 трлн (около $906,6 млн) компания направит в солнечную энергетику — строительство солнечных электростанций гигаваттного масштаба к 2035 году на основе действующей с 2021 года 99-МВт электростанции.

Hyundai рассматривает ЦОД как «мозг» своей ИИ-экосистемы, объединяющий данные производства, логистики и эксплуатации транспортных средств для развития ИИ внутри страны. В центре также будет создан «умный город» с водородными технологиями на основе ИИ, который интегрирует технологии в единую экосистему.

Строительство ЦОД, солнечной инфраструктуры и объекта по производству водорода планируется начать в 2027 году и завершить в 2029 году. По прогнозам Hyundai, эти инвестиции принесут экономический эффект в размере около ₩16 трлн (примерно $11 млрд) и позволят создать около 71 тыс. рабочих мест.

