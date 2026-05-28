SB Energy подаст заявку на IPO в США, а сама SoftBank готовит японское GPU-облако AI Data Center GPU Cloud

Дочерняя структура SoftBank — компания SB Energy планирует подать заявку на IPO в США. Тем временем сама SoftBank. запускает с октября 2026 года облачное решение AI Data Center GPU Cloud, сообщает Datacenter Dynamics.

По данным SB Energy, дочерняя структура намерена подать на IPO на фоне растущего спроса инвесторов на вложения в компании, строящие энергетическую инфраструктуру, особенно для рынка ИИ ЦОД. Компания уже привлекла более $1,8 млрд на строительство инфраструктуры, в том числе от OpenAI.

Изначально SB Energy основали в 2021 году как застройщика солнечных электростанций и аккумуляторных энергохранилищ. Так, в октябре 2024 года она заключила серию «солнечных» контрактов в Техасе для энергоснабжения дата-центров Google в формате PPA (Power Purchase Agreement). Головная SB Energy Global основана в 2015 году и ориентирована на проекты за пределами Японии. Недавно SB Energy диверсифицировала свои энергетические и инфраструктурные предложения, начав предлагать решения на природном газе и поддерживать строительство цифровой инфраструктуры для ЦОД.

Например, в январе она подписала договор о строительстве кампуса Stargate в округе Майлам (Milam County) в Техасе мощностью 1,2 ГВт и управлении им. В марте SoftBank объявила о планах строительства многогигаваттного кампуса ЦОД на федеральной земле в Огайо. В частности, SB Energy должна построить 10 ГВт новых генерирующих мощностей, включая 9,2 ГВт на природном газе. Энергией будет обеспечиваться 10-ГВт ЦОД на площадке Portsmouth Site в округе Пайк (Pike County). Строительство должно начаться до конца 2026 года.

Тем временем SoftBank Corp. намерена запустить в Японии облачный проект AI Data Center GPU Cloud в октябре 2026 года. Он станет частью неооблачного бизнеса SoftBank и будет основано на стеке Infrinia AI Cloud OS, бета-версия уже доступна. ИИ-облако будет работать на ИИ-инфраструктуре SoftBank в дата-центрах в Японии, в т.ч. решениях NVIDIA GB200 NVL72, хотя компания не уточняла, какие ЦОД она будет использовать. При этом Infrinia AI Cloud OS обеспечит сервисы Kubernetes-as-a-Service и Inference-as-a-Service.

Сегодня SoftBank управляет ЦОД с помощью дочернего подразделения IDC Frontier. В апреле 2025 года компания начала строительство 1-ГВт кампуса в Томакомай (Tomakomai) на о. Хоккайдо. Также у неё имеются дата-центры в Токийской агломерации, в регионе Тохоку (Tohoku), Кансай (Kansai) и на острове Кюсю. Также компания намерена построить 150-МВт ЦОД на территории недавно закрытого LCD-завода Sharp.

SoftBank представила Infrinia AI Cloud OS в январе 2026 года. Компания утверждает, что ПО максимизирует производительность ИИ-ускорителей, в то же время обеспечивая лёгкое внедрение облачных сервисов. Также SoftBank предлагает в Японии облачный сервис с использованием платформы Oracle Alloy. Получивший название Cloud PF Type A сервис также будет базироваться в дата-центрах SoftBank, с площадками как на востоке, так и на западе Японии. В Японии есть и другая альтернатива американским гиперскейлерам — в 2025 году alt и Highreso запустили в стране собственное GPU-облако.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: