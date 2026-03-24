SoftBank построит 10-ГВт ИИ ЦОД и газовую электростанцию на территории бывшего ядерного объекта в США

Входящая в структуру SoftBank японская компания SB Energy займётся строительством крупного кампуса ЦОД на землях Министерства энергетики США (DoE) в штате Огайо. Дополнительно планируется оснастить объект генерирующими мощностями и энергетической инфраструктурой, сообщает The Register.

Компания арендует находящиеся в федеральной собственности земли на территории бывшего Портсмутского газодиффузионного завода (Portsmouth Gaseous Diffusion Plant) в Пайктоне (Piketon, Огайо). Там будет построен кампус мощностью 10 ГВт. Там же SB Energy построит и 10 ГВт новых генерирующих мощностей, из них не менее 9,2 ГВт — на природном газе. Они обеспечат электричеством как потребности местной сети, так и ЦОД.

Кроме того, компания заключила соглашение с American Electric Power (AEP) Ohio стоимостью $4,2 млрд на модернизацию и масштабирование ЛЭП на юге Огайо. Утверждается, что это позволит снизить коммунальные платежи для местных домохозяйств и предприятий. AEP рассчитывает, что поставки энергии на площадку начнутся в 2029 году. Проект согласуется с планом Ratepayer Protection Pledge, призванным защитить обычных потребителей от повышения цен, вызванного резким ростом спроса на ИИ-инфраструктуру.

Министерство энергетики утверждает, что SB Energy также обязалась финансировать ускоренную очистку земли в Портсмуте — ранее завод занимался обогащением урана для гражданских и военных заказчиков. SoftBank анонсировала создание «Портсмутского консорциума» (Portsmouth Consortium), в который входят японские Hitachi, Mitsubishi Electric, Toshiba, TDK и Sumitomo Mitsui Banking и Bechtel, Morgan Stanley, Goldman Sachs и JP Morgan из США.

Тот же участок независимо выбран компанией Oklo, занимающейся проектами в сфере атомной энергетики, в рамках совместной инициативы с Centrus Energy. Там предполагается построить завод по переработке урана и несколько SMR мощностью 1,2 ГВт для Meta✴. Власти США заявляют, что используют свои ресурсы, в том числе федеральные земли, для наращивания выработки электроэнергии, создания новых рабочих мест и, конечно, чтобы обеспечить победу страны в гонке ИИ. План развивается с 2024 года.

