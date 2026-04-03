Microsoft запитает ИИ ЦОД от 2,5-ГВт газовой электростанции Chevron

Компании Microsoft, Chevron и Engine No. 1 заключили новую сделку, согласно условиям которой гиперскейлер получит до 2,5 ГВт от генераторов на природном газе для питания нового ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. Компании заключили эксклюзивное соглашение, касающееся генерации и передачи электроэнергии, но заявили, что коммерческие условия не были окончательно оговорены. Сделка связана с планируемой газовой электростанцией в Западном Техасе стоимостью $7 млрд, уточняет Bloomberg.

Нефтегазовый гигант Chevron и хедж-фонд Engine No. 1 год назад анонсировали партнёрское соглашение, направленное на строительство электростанций на природном газе для обеспечения электричеством колокейшн-ЦОД. На тот момент заявлялось, что будут применяться газовые турбины 7HA компании GE Vernova. В ноябре сообщалось, что для первого объекта выбрана площадка в Западном Техасе. Предполагалось, что она заработает к 2027 году. Ранее Engine No. 1 объявила об аналогичной 4,5-ГВт сделке с Crusoe Energy.

Chevron также объявила, что намерена заняться комплексным стротельством «под ключ» объектов, включающих как ЦОД, так и генерирующие мощности для них. Примерно тогда же Microsoft призналась, что «зелёных» источников энергии для её дата-центров не всегда хватает, поэтому она присматривается к природному газу. Этот путь выбрала и Meta✴, хотя к экологичности турбин есть вопросы, с чем уже столкнулась xAI.

