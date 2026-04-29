Юта одобрила гигантский 9-ГВт ИИ ЦОД Stratos — весь штат потребляет вдвое меньше

На днях Управление по развитию военных объектов штата Юта (Military Installation Development Authority, MIDA) одобрило строительство 9-ГВт кампуса ЦОД Project Strator гиперскейл-уровня в рамках проекта Wonder Valley. При этом в среднем штат целиком сейчас потребляет около 4 ГВт, сообщает Tom’s Hardware. Похожая ситуация складывается и Вайоминге.

Реализацией проекта Stratos занимается компания O'Leary Digital — инфраструктурное подразделение, подконтрольное инвестору Кевину О’Лири (Kevin O'Leary). Объект будет размещён на территории более 16 тыс. га частной земли, в ведении компании будут и 485 га военной и государственной собственности.

Уже на первом этапе потребуется приблизительно 3 ГВт, после полного завершения строительства мощность достигнет 9 ГВт. Всю генерацию организуют на месте благодаря близкому расположению трубопровода Ruby Pipeline протяжённостью более 1 тыс. км, пересекающему север Юты по пути из Вайоминга в Орегон. По данным MIDA, новый объект «не будет забирать ни одного электрона» из имеющейся электросети и даже сможет подавать в неё избыточную энергию.

Ставка на автономное энергоснабжение позиционирует Stratos в одном ряду с растущим списком ИИ ЦОД, для которых строятся собственные электростанции, без необходимости годами ждать подключения к имеющимся электросетям. Например, запланированный в Огайо кампус SoftBank рассчитан на 10 ГВт с использованием газовой генерации, а недавно Meta✴ решила профинансировать семь новых газовых электростанций для 7-ГВт объекта в Луизиане.

При этом разработчики обратили особое внимание на меры, принимаемые для минимизации воздействия на бассейн Большого Солёного озера, в том числе использование воздушных систем охлаждения вместо жидкостных. Впрочем, продолжаются переговоры о праве на использование и водных ресурсов.

Сам О'Лири привёл совету директоров MDIA «неотразимый» довод в пользу мега-ЦОД, сославшись на активные инвестиции Китая в ИИ-инфраструктуру. Он сообщил, что за последние 24 мес. КНР построила электростанции общей мощностью 400 ГВт, большая часть используется для питания ИИ ЦОД. Инвестор прямо сказал, что соревноваться приходится именно с ними. Также под патронажем О'Лири и его структур планируется строительство кампуса Wonder Valley в Канаде мощностью до 7,5 ГВт.

Для привлечения гиперскейлеров MDIA снизило налог на энергетику со стандартных 6 % до 0,5 % и готово вернуть 80 % налогов на недвижимость, уплаченных O'Leary Digital в связи с реализацией проекта. Впрочем, даже при таких низких ставках прогнозируются ежегодные поступления для округа Бокс-Элдер (Box Elder), где разместится ЦОД, в объёме $30 млн/год на начальном этапе и более $100 млн/год после выхода объекта на запланированную мощность. MIDA рассчитывает, что только налог с продаж от ЦОД достигнет $250 млн/год.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источники: