19 ГВт уже есть, ещё 21 ГВт на подходе: Microsoft на 100 % компенсировала свои энергозатраты «зелёными» контрактами

Компания Microsoft объявила о том, что в 2025 году её удалось компенсировать 100 % своего потребления электричества с помощью возобновляемой энергетики. В 2020 году компания обещала добиться «отрицательных» углеродных выбросов к 2030 году, и возобновляемая энергетика была важной частью этого плана, сообщает Datacenter Dynamics. Согласно данным Microsoft, в 2013 году было подписано первое соглашение о покупке 110 МВт «зелёной» энергии (PPA) в Техасе. С 2020 года суммарно законтрактовано 40 ГВт новых мощностей в 26 странах в рамках 400 с лишним контрактов.

Из них 19 ГВт уже работают, остальные должны ввести в эксплуатацию в следующие пять лет. Основные закупки осуществляются в Северной Америке и Западной Европе, где развитые энергорынки продолжают обеспечивать рост. В целом доминируют США, где лидирует коммунальная PJM Interconnection с 8089 МВт законтрактованных мощностей Microsoft, на втором месте — MISO с 7897 МВт и ERCOT с 4696 МВт. На европейском рынке лидирует Великобритания с 1666 МВт, Испания с 1496 МВт и Германия с 1425 МВт. Также компания законтрактовала крупные мощности возобновляемой энергии в Италии и Нидерландах.

За пределами ключевых рынков компания активно закупает «зелёную» энергию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индия стала крупнейшим для Microsoft игроком в своём регионе с 1011 МВт контрактных мощностей, растёт соответствующее портфолио и на австралийском рынке (868 МВт). За последние пять лет компания вышла на новые рынки, подписав первые PPA в Японии в 2023 году. При этом следует оговориться, что подобные контракты редко подразумевают непосредственное питание ЦОД, офисов и т.д. — чаще речь лишь о компенсации энергопотребления объектов компании путём поставок в энергосети «чистой» энергии.

На прямые PPA приходится более 90 % всех закупок компанией возобновляемой энергии, оставшиеся 10 % — «зелёные» контракты с действующими коммунальными компаниями. Microsoft заявила, что цель по закупке 100 % возобновляемой энергии достигнута без учёта краткосрочных «кредитов» (REC) на возобновляемые энергоресурсы от уже действующих проектов «чистой» энергетики. Также компания отметила, что инвестировала в некоторые развивающиеся «низкоуглеродные» технологии, включая заключение первых PPA с компанией Helion о покупке термоядерной энергии. Кроме того, заключено соглашение с Constellation Energy о перезапуске АЭС Three Mile Island.

Объявление о покрытии 100 % энергетических потребностей за счёт возобновляемой энергии последовало вскоре после того, как выяснилось, что углеродные выбросы компании увеличились с 2020 года на 23 %, в первую очередь благодаря росту ИИ-проектов. В отчёте 2025 Environmental Sustainability Report компания Microsoft связала этот рост с «факторами роста вроде ИИ и масштабирования облаков», но назвала его «скромным» в сравнении с увеличением расхода энергии на 168 % и ростом выручки на 71 % в тот же период.

