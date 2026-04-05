Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд

Microsoft объявила о планах инвестировать в проекты в Японии $10 млрд (около ¥1,6 трлн) в период с 2026 по 2029 год. Инвестиции будут направлены на расширение собственной инфраструктуры Microsoft в стране, сотрудничество с национальными партнёрами для расширения возможностей ИИ-инфраструктуры в Японии, углубление государственно-частного партнёрства в области кибербезопасности с национальными учреждениями Японии, а также подготовку более миллиона инженеров, разработчиков и рабочих в наиболее стратегически важных отраслях Японии к 2030 году.

Объявление было сделано во время визита вице-председателя и президента Microsoft Брэда Смита (Brad Smith) в Токио, где у него прошла встреча с премьер-министром Японии Санаэ Такаичи (Sanae Takaichi). До этого, в 2024 году Microsoft объявила об инвестициях в размере $2,9 млрд в облачную и ИИ-инфраструктуру в Японии в течение двух лет, об открытии первой лаборатории Microsoft Research Asia в Токио и о намерении обучить более трёх миллионов человек по всей Японии. Microsoft отметила, что перевыполнила свои обязательства, поскольку за последние два года помогла более чем 3,4 млн человек в Японии развить навыки в области ИИ.

Согласно новым планам, Microsoft обязуется в сотрудничестве с Fujitsu, Hitachi, NEC, NTT Data и SoftBank обучить 1 млн инженеров и разработчиков в Японии к 2030 году. Обучение охватывает Microsoft Azure, Microsoft Foundry, GitHub, GitHub Copilot и Microsoft 365 Copilot в онлайн-формате и в виде практических занятий. Пять компаний представляют значительную долю потенциала японских предприятий в сфере технологий. Работая вместе, они укрепят кадровый резерв, который будет способствовать долгосрочному росту Японии по мере масштабирования внедрения ИИ, отметила компания.

Администрация Такаичи определила науку и технологии как национальный приоритет и выделила ¥60 трлн ($38 млрд) на расширение научно-технической базы Японии в течение пяти лет, включая текущие инициативы в области применения ИИ в науке.

Microsoft объявила о сотрудничестве с Sakura Internet и SoftBank с целью удовлетворения потребности местных компаний в ИИ-инфраструктуре, в рамках которого местные провайдеры будут предлагать вычислительные услуги на базе GPU через Azure, при этом данные будут храниться в Японии в соответствии с требованиями к конфиденциальности и суверенитету данных. Акции Sakura Internet подскочили на 20 % на фоне этой новости, показав самый большой внутридневной рост с сентября. Акции SoftBank, телеком-подразделения инвестиционной группы SoftBank Group, выросли на 0,5 %, сообщил Bloomberg.

В рамках сотрудничества Microsoft запустит программу грантов на исследования в размере $1 млн, чтобы дать возможность исследователям в Японии проводить крупномасштабный анализ и моделирование с использованием ИИ. Наряду с этим, стипендиальная программа поможет воспитать следующее поколение исследователей, предоставляя практические навыки в области ИИ и цифровой трансформации, а также способствуя установлению связей с мировым научным сообществом.

Правительство Японии выделяет около ¥1,23 трлн ($7,7 млрд) на поддержку разработки передовых чипов и ИИ в этом финансовом году. Япония стремится использовать своё лидерство в промышленной робототехнике, чтобы к 2040 году завоевать более 30 % мирового рынка так называемого физического ИИ, отметил ресурс.

Раннее на этой неделе компания объявила о планах инвестировать в течение следующих нескольких лет более $1 млрд в инфраструктуру и эксплуатацию ЦОД для облачных вычислений и ИИ в Таиланде, а также $5,5 млрд в Сингапуре в период с 2025 по 2029 год.

