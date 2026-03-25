NextEra построит газовые электростанции на 10 ГВт для ИИ ЦОД в США

Американская коммунальная компания NextEra Energy получила разрешение на строительство в Техасе и Пенсильвании электростанций на природном газе, совокупная мощность которых составит 10 ГВт. Электростанции призваны удовлетворить растущие потребности на энергию для ЦОД в этих штатах, сообщает Datacenter Dynamics. Строительство одобрено правительством в связи с недавними инвестициями Японии в американский рынок в объёме $550 млрд. Проекты будут совместно реализованы под патронажем Японии и США в рамках соглашения о совместной торговле.

Инвестиции зависят от результатов переговоров между NextEra и её контрагентами, а также от успешного завершения компанией всех этапов разработки, строительства и ввода в эксплуатацию отобранных проектов. В числе проектов — работающая на природном газе электростанция на юго-западе Пенсильвании мощностью 4,3 ГВт, её строительство должно обойтись в $17 млрд. Ожидается, что она будет поставлять электричество для рынка PJM Interconnection. Техас получит газовую электростанцию мощностью 5,2 ГВт (Project Anderson) в округе Андерсон. Её прогнозируемая стоимость составляет $16 млрд, она станет поставщиком энергии на рынок ERCOT.

NextEra заявила, что стратегия создания компанией энергетических хабов разработана так, что позволяет быстро масштабировать инфраструктуру и поддерживать рост спроса, в то же время способствуя укреплению энергобезопасности Америки без роста счетов для обычных потребителей. Стратегия предполагает создание энергетических хабов для сокращения сроков строительства и снижения рисков при реализации проектов. Компания сообщила, что на разных стадиях строительства у неё имеется около 30 хабов, в то же время она стремится к целевому показателю в 40 хабов.

В рамках сделки Японии и США также предполагаются инвестиции в малые модульные реакторы (SMR) в Теннесси и Алабаме. Их мощность составит 3 ГВт, а строительством займётся GE Vernova Hitachi. Оценочная стоимость объектов составляет около $40 млрд. Ранее в 2026 году NextEra сообщила о заинтересованности гиперскейлеров и других клиентов в 20 ГВт. Также компания объявила, что к 2035 году намерена создать 15 ГВт новых генерирующих мощностей в рамках инициативы «15 к 35» (15 by 35) к 2035 году. Текущие переговоры касаются 20 хабов.

Помимо поставок энергии через сети, компания заключила с некоторыми операторами ЦОД эксклюзивные энергетически соглашения. В конце 2025 года NextEra расширила партнёрство с Google Cloud для нескольких ЦОД гигаваттного масштаба. Сделка основана на давно устоявшемся партнёрстве между компаниями, в рамках которого уже поставляется электроэнергия либо имеются контракты на стадии заключения совокупной мощностью более 3,5 ГВт. В октябре 2025 года компании подписали соглашение на 25 лет о перезапуске АЭС Duane Arnold Energy Center (DAEC) в Айове мощностью 615 МВт.

В 2025 году компания также подписала с Meta✴ соглашения на поставку 2,5 ГВт экобезопасной энергии по всей территории США, в т.ч. речь шла об 11 PPA и двух соглашениях о хранении энергии (ESA). Впрочем, около года назад NextEra предупреждала, что полагаться в энергетике только на газ очень опрометчиво. Электростанции на таком топливе смогут удовлетворить лишь часть спроса на электричество.

