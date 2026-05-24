США поддержали строительство в Огайо 10-ГВт кампуса ИИ ЦОД при участии SoftBank

Министерство торговли и Министерство энергетики США сообщили о государственно-частном партнёрстве, в котором будут участвовать SoftBank Group и AEP Ohio. Предполагается, что земли на ядерном объекте Portsmouth Site в округе Пайк (Pike County) в штате Огайо перепрофилируют для создания крупного энергетического и ИИ-кампуса, сообщает Converge Digest. В частности, проект предусматривает создание новых генерирующих мощностей на 10 ГВт и прилежащего кампуса ИИ ЦОД.

Сообщается, что SB Energy, входящая в SoftBank Group, намерена построить электростанции на природном газе совокупной мощностью около 9,2 ГВт, а также инвестировать в модернизацию энергосистемы и ЛЭП на юге Огайо. По данным федеральных властей, проект соответствует обещаниям администрации президента США о том, что модернизация инфраструктуры будет финансироваться за счёт партнёров из частного сектора, а не обычных потребителей коммунальных услуг.

Т.н. PORTS Technology Campus будет поддерживать ИИ-инфраструктуру, передовые ИИ-вычисления, исследования в сфере квантовых вычислений, а также инициативы, связанные с термоядерным синтезом и программы обеспечения национальной безопасности.

Реорганизация участка также связана с многолетними усилиями по восстановлению окружающей среды на территории Портсмутского газодиффузного завода (Portsmouth Gaseous Diffusion Plant) по обогащению урана в США. Строительство может начаться до конца 2026 года. По данным чиновников, избыточные мощности могут передаваться региональной энергосистеме. 10-ГВт кампус войдёт в число крупнейших инфраструктурных ИИ-проектов в мире.

Эксперты допускают, что заявление властей о том, что проект не принесёт дополнительных затрат потребителям, вероятно, будет подвергнуто критике экономистов и регуляторов. Частный бизнес может обеспечить первоначальные инвестиции в актив по генерации и передаче электричества. Масштабное развитие газовой энергетики, вероятно, всё равно может повлиять на региональные энергетические рынки, спрос на топливо, экономику энергосетей и долгосрочную динамику цен на электричество. Подобные проекты на всей территории США уже усилили споры о ёмкости электросетей, потреблении воды, выбросах и балансе между экономическим развитием и доступностью электроэнергии.

Ранее сообщалось, что тот же участок был независимо выбран компанией Oklo, занимающейся проектами в сфере атомной энергетики, в рамках совместной инициативы с Centrus Energy. Там предполагается построить завод по переработке урана и несколько SMR мощностью 1,2 ГВт для Meta✴. Власти заявляют, что используют свои ресурсы, в том числе федеральные земли, для наращивания выработки электроэнергии, создания новых рабочих мест и, конечно, чтобы обеспечить победу страны в гонке ИИ.

