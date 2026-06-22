Hyperscale Data откроет «школу» для роботов-гуманоидов в собственном ЦОД

Американская Hyperscale Data (ранее Ault Alliance), работающая в сфере робототехники и инфраструктурных ИИ-решений, намерена внедрить роботов-гуманоидов в собственном ЦОД в Мичигане. Недавно компания объявила, что полностью принадлежащая ей Omnipresent Robotics в III квартале 2026 года начнёт выпуск первых 30 гуманоидных роботов OPR-R2, сообщает Datacenter Dynamics.

Предполагается, что роботы будут учиться и работать на территории лаборатории Robotics Research, Testing, and Innovation Center площадью 9 290 м2. Они предназначены для поддержки разработки систем физического ИИ, автономных рабочих процессов и передовых систем робототехники. В рамках проекта Hyperscale и её дочерняя структура заключили партнёрское соглашение с китайской Agibot PTE, занимающейся робототехникой. Всего компания рассчитывает внедрить 143 таких робота, купленных у Agibot за $13,4 млн. При этом Omnipresent дано право организовать перепродажу роботов под собственным брендом.

Первые 30 машин отправят на площадку Model Training Laboratory компании Omnipresent Robotics, где они станут работать буквально рука об руку с людьми, обучаясь в реальных условиях. В Hyperscale сообщили, что роботы помогут в сборе информации, обучении моделей, оценке симуляций, эксплуатации объекта и разработке систем физического ИИ следующего поколения. Компания рассчитывает, что внедрение роботов-гуманоидов в ЦОД создаст уникальную среду для разработки и оценки ИИ-систем новейшего поколения, способных действовать в условиях реального мира.

Hyperscale владеет дата-центром в Мичигане, расположенном на площадке около 14 га. 30-МВт ЦОД площадью 57 320 м2 был куплен в мае 2022 года. Построенное в 1972 году здание изначально использовалось как промышленный объект, но теперь в нём находятся мощности для майнинга биткоинов, HPC-проектов, колокации и упомянутой выше робототехнической лаборатории. В перспективе компания намерена увеличить мощность до 340 МВт, в том числе предусмотрено создание газовых энергогенерирующих мощностей «за счётчиком» на 40 МВт.

По словам Hyperscale, компания сделала ставку на ИИ — если современные ИИ-модели отлично справляются с рассуждениями и генерацией контента, то в будущем ИИ должен уметь разбираться в физическом мире и взаимодействовать с ним. Кампус в Мичигане создаётся для формирования масштабной среды, в которой гуманоидные роботы и передовой ИИ смогут постоянно учиться, тренироваться и совершенствоваться.

Ранее Hyperscale под своим прежним именем инвестировала в разведку нефти, оборонно-аэрокосмический сектор, производство, автомобильную промышленность и другие отрасли, включая медицину и биофармацевтику, гостиничный бизнес и выпуск текстиля. В 2025 году она анонсировала полный разворот бизнеса в направлении ИИ и ЦОД, сменила название и объявила о решении избавиться от всех активов, не связанных с дата-центрами. Теперь контрольный пакет Hyperscale Data принадлежит Ault & Company.

Основанная в 2023 году шанхайская Agibot разрабатывает роботов-гуманоидов, робособак, колёсные автономные машины. Компания заявила, что выпустила более 1 тыс. универсальных роботов-гуманоидов для выполнения широкого круга «физических» задач в реальном мире. В конце апеля сообщалось, что японский техногигант SoftBank намерен использовать роботов для ускоренного строительства дата-центров, в первую очередь в США.

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