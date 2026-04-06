Развитие ИИ в США теперь зависит от электрооборудования из Китая, а санкции и пошлины только усугубляют дело

По мере того, как гонка ИИ набирает обороты, всё острее становится потребность в быстром строительстве новых дата-центров. Денег на них у гиперскейлеров вполне достаточно — только в 2026 году они обязались потратить $650 млрд. Однако деньги не всегда могут решить все проблемы, сообщает Bloomberg.

По словам экспертов, почти половина запланированных на год проектов ИИ ЦОД будет отложена или отменена, во многом — из-за нехватки электрооборудования: трансформаторов, распределительных устройств, аккумуляторов. Они требуются не только для ИИ, но и для растущей энергосистемы США в целом, а местные производители не справляются со спросом. До 2020 года сроки поставок трансформаторов обычно составляли 24–30 мес. после размещения заказа, но теперь дата-центры хотят получать их в течение 18 мес. Однако на фоне резкого роста спроса повысились цены, а сроки поставок выросли до пяти лет.

Поэтому компании вынужденно полагаются на импорт. Зависимость от импорта ставит участников рынка ЦОД в трудное положение. Президент США не раз декларировал, что в гонке ИИ будет только один победитель — вероятно, США или Китай, но продвигаемые США торговые барьеры для импорта не способствует развитию сектора ЦОД. По данным Sightline Climate, в 2026 году в США должны ввести дата-центры совокупной мощностью до 12 ГВт, но пока строится лишь треть из них.

Crusoe, получив контракт на строительство ИИ ЦОД OpenAI Stargate в Абилине (Abilene, Техас) мощностью 1,2 ГВт, обязалась запитать часть кампуса менее чем через год после начала строительства, а покупки электрооборудования осуществлялись заблаговременно, до введения новых пошлин. Но с дефицитом справиться не удалось, поэтому теперь Crusoe вынужденно занимается восстановлением старых трансформаторов с уже закрытых электростанций. Более того, компания даже озаботилась выпуском распределительных устройств.

Десятилетиями американские компании передавали производство электрооборудования на аутсорс, в первую очередь в Китай, что привело к значительному дефициту электротехнических компонентов в США. В последние 10 лет США предпринимают попытки по возвращению производств в страну, но значительного роста производственных мощностей не отмечено, и зависимость от КНР сохраняется. ЦОД уже потребляют намного больше энергии, чем их предшественники десять лет назад. Им нужны более мощные трансформаторы и другие компоненты.

Хотя на электрооборудования приходится меньше 10 % стоимости ЦОД, без него работа невозможна. Amazon и Microsoft заявили, что планируют покупки электрооборудования заранее, а Equinix объявила о выделении $350 млн на поддержку Hanley Energy для выпуска распределительного оборудования в Ирландии. В октябре 2025 года GE Vernova потратила $5,3 млрд на выкуп доли в выпускающей трансформаторы компании Prolec. В феврале Siemens Energy сообщила об инвестициях $1 млрд в ближайшие два года в расширение производственных мощностей в США для выпуска трансформаторов и газовых турбин. Hitachi Energy тоже вложит $1 млрд в выпуск энергооборудования для ИИ ЦОД в США. Но проблему поставок и импортозамещения в кратчайшие сроки это не решит.

Сейчас основная доля трансформаторов поступает в США из Мексики, Канады и Южной Кореи, но с января по октябрь 2025 года из Китая поставили 8 тыс. трансформаторов — в сравнении с менее чем 1,5 тыс. за весь 2022 год. Дополнительно ЦОД необходимы аккумуляторные энергохранилища, позволяющие компенсировать перепады энергоснабжения и энергопотребления. Доля импорта трансформаторов и распределительных устройств из Китая, несмотря на рост в количественном выражении, неуклонно снижается, но для некоторых типов оборудования речь по-прежнему идёт приблизительно о 30 %. Доля импорта АКБ остаётся приблизительно на уровне выше 40 %.

На рынке электрооборудования доминирует Китай, контролирующий ключевые звенья цепочек поставок, причём разрыв в этой нише между Китаем и США, вероятно, будет только увеличиваться. В новом пятилетнем плане КНР объявила о намерении удвоить усилия по развитию энергосистемы за счёт возобновляемой энергетики, в то время как администрация США «зелёные» программы фактически сворачивает и даёт новую жизнь, например, угольным проектам.

В марте США инициировано расследование в отношении Китая, призванное оправдать введение новых импортных пошлин. В ответ КНР начала собственное расследование в отношении США. По словам экспертов, попытки поспешно свернуть импорт из Поднебесной нанесут ущерб самим США в гонке за лидерство в сфере ИИ, а как следует заработает на этом только Китай.

