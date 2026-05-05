Немецкий разработчик энергохранилищ для ИИ ЦОД CMBlu Energy привлёк €50 млн инвестиций при капитализации €1 млрд

Капитализация немецкой CMBlu Energy перевалила за €1 млрд после первичного закрытия раунда финансирования серии C на сумму €50 млн. Это промежуточный этап, и конечная сумма может быть значительно больше. Тем не менее, уже собранные средства отражают растущий интерес инвесторов к долговременным энергохранилищам, спосоным питать ИИ ЦОД в течение нескольких часов, сообщает Converge! Digest.

В раунде приняли участие Samsung Ventures, а также уже имеющиеся инвесторы, в т.ч. STRABAG SE. Вырученные средства станут драйвером коммерциализации аккумуляторной платформы SolidFlow, не использующей литий. Последняя позиционируется как новая архитектура, специально разработанная для энергохранилищ, работающих 10 и более часов. Такая система будет востребована гиперскейлерами и коммунальными компаниями.

Платформа применяет негорючие электролиты на водной основе, а также твердотельную компоненты для хранения энергии. Это позволит избавиться от зависимости от цепочек постава литиевого сырья и даст возможность масштабировать мощность и ёмкость независимо друг от друга. CMBlu подчёркивает, что это устраняет одно из ключевых ограничений классической ИИ-инфраструктуры — трудности со стабильным обеспечением ЦОД электроэнергией.

На счету компании — уже заключенное рамочное соглашение на 5 ГВт∙ч с Uniper. Это свидетельствует об интересе со стороны европейских энергокомпаний. CMBlu утверждает, что такая система хранения энергия способно пять часов обеспечивать электричеством ЦОД мощностью 1 ГВт или десять часов — объект на 500 МВт. Это позволит компенсировать ночной дефицит энергии из-за невозможности получения солнечной энергии в это время.

Средства, полученные в ходе раунда C будут потрачены на масштабирование производства, а также первые проекты коммерческого внедрения платформы в Европе и США. Расширение производства намечено в Германии, США и Греции. Стремление CMBlu использовать элементы без лития — часть более широкой отраслевой тенденции в отрасли. В последнее время ЦОД всё чаще используют аккумуляторные решения без лития на основе различных технологий.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики США вложит $100 млн в создание «зелёных» энергохранилищ без использования лития. Около года назад появилась информация, что Prometheus Hyperscale и XL Batteries впервые задействуют в американском ИИ ЦОД проточные аккумуляторы без лития, а на днях — появились сведения о том, что Meta✴ зарезервировала 100 ГВт·ч ёмкости для хранения энергии на базе накопителей Noon Energy. При этом в целом в индустрии бывают и провалы. Так, в прошлом году разработчик натрий-ионных аккумуляторов для ЦОД Natron Energy прекратил работу.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: