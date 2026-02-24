Корпоративные закупки «чистой» энергии впервые упали в 2025 году после почти 10 лет роста

Объёмы соглашений о покупке «чистой» энергии (PPA) во всём мире упали в 2025 году. Это случилось впервые за почти десять лет — в результате как изменения цен на электричество, так и политических рисков, сообщает Bloomberg.

По данным доклада BloombergNEF 1H 2026 Corporate Energy Market Outlook, в 2025 году корпорации заключили PPA на 55,9 ГВт, на 10 % меньше рекорда, установленного годом ранее. На гиперскейлеров Meta✴, Amazon, Google и Microsoft приходилось 49 % глобальной активности в этой сфере. Лидерами стали Meta✴ и Amazon, совокупно заключившие соглашения на покупку 20,4 ГВт «чистой» энергии, в том числе 4,7 ГВт — атомной. Meta✴ проявляла наибольшую активность в США, а Amazon — в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

США, как и прежде, остаются крупнейшим рынком с рекордным количеством сделок на 29,5 ГВт благодаря возросшему интересу крупных технологических компаний к атомной и гидроэнергетике, а также геотермальным проектам. Большинство сделок приходится на гиперскейлеров, а более мелкие игроки снизили активность, поскольку стоимость «зелёных» проектов выросла, как и политическая неопределённость. Число уникальных корпоративных покупателей в США стало меньше на 51 % год к году, составив всего 33 компании.

В регионе EMEA корпоративные закупки PPA снизились на 1 % в 2025 году до 17 ГВт, в Европе мощность фактически сократилась до уровня 2023 года. Дело в том, что возросшее число периодов с «отрицательными» ценами на солнечную и ветряную энергетику стимулируют покупателей переходить на гибридные портфолио, включающие и классические источники энергии.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе объёмы закупок тоже снизились с 10,7 ГВт до 6,9 ГВт, в основном из-за ухудшения показателей в Индии и Южной Корее. В регионе наметилась тенденция, когда покупка PPA в отдельных странах становится всё более сложной, как Японии, а в других, как Малайзия, всё проще благодаря поддержке регуляторов.

По данным экспертов Bloomberg, на некоторых новых рынках покупатели в массе вообще плохо знакомы с концепцией PPA, и чтобы вернуться к росту, необходимо наладить масштабное производство «чистой» электроэнергии по конкурентным ценам.

Крупнейшим поставщиком является компания Engie, действующая по всему миру и заключившая контрактов на 3,6 ГВт. Всё чаще в рейтингах фигурируют бизнесы, предлагающие экологически чистые и, главное, стабильные энергетические решения, не зависящие от времени суток и погоды. Семь из десяти ключевых продавцов энергии предлагали подобные решения, включая комбинацию солнечных систем с энергохранилищами, гибридные электростанции с ветряными и солнечными источниками энергии, а также АЭС. На долю таких продуктов пришлось 5,2 ГВт.

Будущее обновление глобального стандарта корпоративной отчётности Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) ужесточит правила учёта «зелёной» энергии уровня Scope 2. Компаниям, вероятно, придётся доказывать не просто факт того, что эквивалентная потреблённой экобезопасная энергия генерировалась в том же году (так делается сейчас), но и то, что она производилась в тот же час и в том же регионе, где тратилось электричество из энергосети, которое компенсируется PPA. В результате многим компаниям будет нелегко доказать, что используемая ими энергия на 100 % возобновляемая.

Сообщается, что корпоративные покупатели уже готовятся к новым правилам. В 2025 году за фиксированы сделки на 5,8 ГВт с участием комбинированных энергопроектов. Поскольку стоимость аккумуляторов продолжает падать, предполагается, что сделки с подобной структурой вскоре станут новым корпоративными стандартом для закупки энергетики.

