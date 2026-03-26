Не время для электромобилей: бум ИИ помог Panasonic распродать аккумуляторы на годы вперёд

Ключевые производители памяти распродали компоненты, выпущенные в 2026 году, что привело к дефициту и росту цен на соответствующем рынке. Похожая тенденция, возможно, скоро будет наблюдаться и на рынке аккумуляторов для ЦОД, сообщает The Register.

Panasonic рассказала о намерении втрое нарастить производственные мощности по выпуску литий-ионных АКБ на заводах в Японии — будут расширены уже действующие производства источников питания и даже переоборудованы под продукцию для ЦОД заводы для выпуска аккумуляторов для электромобилей. Также рассматривается целесообразность модернизации завода в Канзасе, чтобы тот смогу выпускать больше продукции для дата-центров.

Причина — рост спроса на серверное оборудование благодаря развитию ИИ и, как следствие, рост спроса на источники резервного питания. Ожидается, что в 2029 финансовом году компания сможет продать аккумуляторов на $5 млрд, что приблизительно в четыре раза больше её текущих продаж. Panasonic объявила, что клиенты уже согласились приобрести 80 % продукции, необходимой для достижения целевого показателя — завоевания 80 % рынка.

Потенциальные покупатели, пока не относящиеся к числу клиентов Panasonic, претендуют на пятую часть её продукции — если компания выполнит планы расширения производства. При этом они сами пребывают в процессе масштабирования ИИ-инфраструктуры.

Panasonic размещает аккумуляторы в стоечных модулях (BBU), которые обеспечивают работу стойки в течение нескольких минут в случае отключения сетевого электропитания. В данном случае они применяются в качестве обычных ИБП, но могут использоваться и для хранения электроэнергии для использования при временном резком скачке цен на электричество.

Также компания работает над созданием суперконденсаторов, которые тоже могут использоваться в качестве источников резервного питания. Panasonic утверждает, что намерена использовать суперконденсаторы для компенсации колебаний нагрузок в сети. Их поставка начнётся в течение 2027 финансового года. Около года назад портал IEEE Spectrum со ссылкой на производителя электрооборудования Eaton рассказал, что суперконденсаторы могут спасти энергосети от скачков потребления, вызванных ИИ ЦОД.

