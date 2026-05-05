OCP продвигает переход ЦОД на DC-питание для повышения плотности и энергоэффективности вычислений

Входящие в состав Open Compute Project (OCP) компании призывают участников глобальной цифровой инфраструктуры присоединиться к своей инициативе, направленной на внедрение в ЦОД питания от постоянного тока (LVDC). Предполагается, что подобные решения станут основой интенсивных ИИ-вычислений, сообщает Datacenter Dynamics.

Google, ABB и Siemens создали рабочую группу, изучающую стандартизацию LVDC-решений для дата-центров. В марте 2026 года опубликованы аргументы в пользу DC-питания машинных залов, а также обозначены ключевые вызовы для подобного перехода. Представители OCP подчеркнули необходимость более активного участия индустрии в стандартизации. Во всяком случае, с термином LVDC уже определились, поскольку некоторые компании называли такие системы HVDC.

В классической архитектуре питания переменный ток (AC) поступает из сети, после чего он преобразуется в DC для энергохранилищ или ИБП, потом снова в AC для подачи к серверным стойкам, где для электроснабжения серверных компонентов снова происходит преобразование в DC. В результате происходит потеря энергии на всех этапах, из-за чего падает общая энергоэффективность системы.

В индустрии давно обсуждают возможный переход на переменный ток в качестве основного источника энергии в качестве более эффективной альтернативы AC. Тем не менее концепция пока не получила широкого распространения, хотя ситуация стремительно меняется на фоне быстрого роста энергопотребления ИИ-мощностями. Если традиционные серверные стойки потребляют считанные киловатты, то современные системы высокой плотности требуют около 120 кВт, а в скором будущем, по оценкам NVIDIA, речь может идти об 1 МВт на стойку.

Первым шагом к внедрению DC называется проект Mount Diablo, разработанный участниками OCP — Microsoft, Meta✴ и Google. Концепция предусматривает вынос подсистемы питания в отдельную стойку и переход к 400 В DC, чего достаточно для ИИ-нагрузок. При этом подчёркивается, что это — лишь временное решение, усложняющее общую архитектуру, и в будущем необходимо перейти к стандартизированной архитектуре с возможностью масштабирования.

Новая модель распределения энергии предполагает, что преобразование AC/DC вообще нужно вынести за пределы серверных, на уровень трансформаторов среднего напряжения, что позволит высвободить в ЦОД дополнительные площади. Передача энергии будет осуществляться либо через общую DC-шину, соединяющую все стойки, либо по отдельным кабелям, либо комбинированно. Потенциально такая архитектура позволяет подавать в серверные не только 800 В DC, но и до 1,5 кВ в будущем.

Для преобразования тока рассматриваются как традиционные трансформаторно-выпрямительные установки (TRW), так и новые твердотельные трансформаторы (SST), значительно более эффективные, но пока не доросшие до гигаваттного уровня. Рабочая группа OCP намерена выпустить обновлённый план развития DC-архитектуры в этом году, и призывает участвовать в разработке стандартов больше компаний. При этом подчёркивается, что ни один поставщик технологических решений не сможет решить задачу самостоятельно. Эксперты уверяют, что будущее — за открытыми стандартами.

В 2025 году сообщалось, что Google готовит мегаваттные стойки с питанием 400 В и СЖО для ИИ-платформ будущего, Infineon и NVIDIA разрабатывают архитектуру HVDC-питания для ИИ ЦОД на 800 В, а ABB поддержит NVIDIA в их внедрении. В октябре 2025 года OCP запустила инициативу Open Data Center for AI для стандартизации инфраструктуры передовых ИИ ЦОД с мегаваттными стойками.

