Энергия как услуга: Hitachi и X LABS займутся созданием гигаваттных энергетических парков для ИИ ЦОД

Компании Hitachi и американская X LABS объявили о готовности совместно строить в Северной Америке энергетические парки гигаваттного уровня, предназначенные для ИИ ЦОД. Они помогут решить одну из ключевых проблем подобных объектов — дефицит надёжного электроснабжения.

В рамках совместного проекта будет предоставляться сервис «энергия как услуга» (Energy as a Service, EaaS). Он будет доступен при посредничестве специализированных проектных компаний (SPV), которые займутся финансированием и строительством таких парков, будут владеть ими и эксплуатировать их для автономного питания кампусов ЦОД без подключения к магистральным энергосетям.

В предлагаемых энергетических парках энергия будет как генерироваться, так и храниться с помощью аккумуляторных систем (BESS). Там же будет присутствовать инфраструктура для передачи и распределения энергии — всё это будет объединяться в специализированные энергохабы, специально разработанные для крупных вычислительных ИИ-кластеров. В отличие от традиционных вариантов микросетей мегаваттного класса речь идёт о проектах именно гигаваттного масштаба, способных поддерживать кластеры гиперскейлеров для для крупномасштабных обучения и инференса ИИ.

Hitachi объявила, что подобная архитектура даёт возможность операторам избежать длительного ожидания модернизации ЛЭП и присоединения к энергосети (если последняя вообще может дать нужные мощности). При этом обеспечиваются более предсказуемые поставки и качество питания, достаточные для современных рабочих нагрузок в ИИ-секторе.

X LABS будет отвечать за управление финансированием проекта, выбором площадок, курированием SPV, закупками и общим развитием. Hitachi же обеспечит высоковольтные системы передачи и распределения электроэнергии, предоставит технологии стабилизации сетей и платформы управления энергопотреблением. Дополнительно Hitachi намерена интегрировать в проекты ИИ-платформу оптимизации энергопотребления HMAX Energy.

Компании объявили, что рассчитывают завершить развёртывание первого энергетического парка в начале 2030-х гг. В сентябре 2025 годла сообщалось, что Hitachi Energy вложит $1 млрд в выпуск энергооборудования для ИИ ЦОД в США, а месяцем позже появилась информация, OpenAI оснастит дата-центры энергетическим оборудованием Hitachi.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: