Arm-процессоры Graviton5 оказались быстрее Intel Xeon 6, но отстали от AMD EPYC Turin в тестах инстансов AWS

 
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После запуска серии AWS M9g, первых инстансов на базе процессоров Graviton5, ресурс Phoronix провёл сравнительные тесты производительности процессоров Graviton4 и Graviton5. Тесты показали значительное повышение производительности новых процессоров AWS Graviton благодаря переходу от ядер Arm Neoverse-V2 к Neoverse-V3 и от памяти DDR5-5600 к DDR5-8800, а также другим улучшениям. Кроме того, для сравнения были добавлены тесты инстансов m8a.4xlarge и m8i.4xlarge на базе актуальных AMD EPYC и Intel Xeon в семействе EC2 M.

Инстансы M8a используют кастомные AMD EPYC 9R45 поколения Turin с максимальной частотой 4,5 ГГц и памятью DDR5-6400. Каждый vCPU в M8a поддерживается физическим ядром CPU (без SMT). Стоимость использования m8a.4xlarge по запросу на момент тестирования составила $0,97376/час, что значительно выше, чем $0,78272/час для m8g.4xlarge на базе Graviton5.

Инстансы M8i используют кастомные же Intel Xeon 6975P-C поколения Granite Rapids-AP с турбочастотой 3,9 ГГц для всех ядер и памятью DDR5-7200 (хотя сами CPU поддерживают MRDIMM-8800). В отличие от инстансов M8g/M9g и M8a, в M8i используется SMT, так что 16 vCPU являются восемью физическими ядрами с HT. Почасовая стоимость по запросу для m8i.4xlarge составила $0,84672 — дешевле m8a.4xlarge, но всё ещё дороже m9g.4xlarge, да ещё и физических ядер вдвое меньше.

В общей сложности порталом Phoronix было проведено более 120 тестов производительности для четырех типов инстансов Amazon EC2. При вычислении геометрического среднего всех показателей производительности инстанс с Graviton5 превзошел экземпляр с Intel Xeon 6, в то время как инстанс с Graviton4 ему немного уступил. Инстанс m9g.4xlarge с Graviton5 оказался примерно на 19 % быстрее, чем экземпляр m8i.4xlarge, хотя важно отметить, что в случае с инстансом на Intel Xeon речь идёт об SMT (HT). Помимо того, что Graviton5 на 19 % быстрее, чем Xeon 6, в этом сравнении почасовая стоимость по запросу была примерно на 8 % ниже, чем у экземпляра на базе Granite Rapids-AP.

Источник изображения: phoronix.com

Источник изображения: phoronix.com

Инстанс m8a.4xlarge на AMD EPYC Turin показал на 17 % выше производительность, чем инстанс на Graviton5 того же размера. Хотя при текущей ценовой политике по запросу инстанс m8a.4xlarge примерно на 24 % дороже в час, чем m9g.4xlarge с Graviton5, у Graviton5 всё ещё есть ценовое преимущество, поскольку это собственная разработка AWS. Однако, для некоторых рабочих нагрузок инстанс m8a.4xlarge обеспечил как лучшую производительность, так и соотношение производительности и цены, отметил Phoronix.

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