IDC: на x86 теперь приходится лишь чуть более половины рынка серверов, в основном из-за ИИ

Новейшая статистика свидетельствует, что почти половины выручки на мировом рынке серверов приходится на архитектуры, отличные от «классической» x86, сообщает The Register со ссылкой на исследование IDC. Ситуацию определяют спрос на ИИ-системы и дефицит памяти DRAM и NAND.

В отчёте IDC Worldwide Quarterly Server Tracker за I квартал 2026 года говорится, что на x86-серверы с процессорами AMD и Intel приходится чуть более 50 % выручки, а на прочие архитектуры — 47,9 %. При этом последние показали рост на 107 % г/г ($58,7 млрд), тогда как x86-платформы выросли лишь на 2,9 % г/г ($63,9 млрд). Рынок в целом вырос до $122,6 млрд, на 30,4 % г/г. Аналитики связывают такое изменение сил с ростом продаж систем NVIDIA, которые включают Arm-процессоры. Спрос на них чрезвычайно высок, а стоят они значительно выше чипов для обычных серверов ЦОД.

И, если гиперскейлеры и крупные облачные провайдеры и не думают замедлять инвестиции, то рынок классических серверов, не связанных с ИИ-ускорителями, чувствует себя не особенно бодро, во многом из-за приоритетных инвестиций и поставок в ИИ. Так, производители памяти предпочитают выпускать более маржинальные продукты для ИИ-платформ, поэтому прочим сегмента рынка памяти не хватает. По данным IDC, дефицит DRAM и NAND определяет дефицит поставок обычных серверов в краткосрочной перспективе, хотя спрос на них тоже довольно высок. Но высокие цены вынуждают откладывать закупки.

Серверы с GPU-ускорителями принесли $68,9 млрд, рост составил около 25 % г/г. На прочие «ускоренные» серверы с FPGA/ASIC пришлось $17,7 млрд, рост составил 122 % г/г. В IDC считают, что внедрение ИИ-инфраструктуры более не ограничено спросом гиперскейлеров. Например, суверенные ИИ-мощности пытаются создавать по всему миру на государственном уровне. IDC рассчитывает, что ситуация начнёт нормализоваться с 2027 года, когда производители чипов введут в строй новые фабрики и расширят имеющиеся производственные мощности.

За последние два десятилетия на серверы, построенные не на x86-архитектуре, приходилось менее 10 % выручки, большинство из которой доставалась IBM (POWER и z-менфреймы), которая фактически была единственным крупным поставщиком проприетарных серверных решений после того, как Oracle разочаровалась в платформе Sun SPARC, а HPE решила, что поддерживать бизнес на основе «экзотических» архитектур вроде Itanium нецелесообразно. Архитектура RISC-V весьма популярна в Китае, поскольку на неё не распространяются многие ограничения политических оппонентов, однако массовыми крупные серверные CPU на её базе так и не стали, хотя цифры по отгруженным ядрам впечатляют.

Так что надежды Arm занять более половины рынка чипов для ЦОД оправдались. Так, у Microsoft есть собственные Arm-процессоры Cobalt 200, у AWS — Graviton 5, у Alibaba Cloud — Yitian 710, а у Google — Axion. Среди крупных независимых остались Ampere Computing (используется Oracle), которая теперь принадлежит SoftBank, и Huawei со своими Kunpeng. Собственные Arm-процессоры также готовят сама Arm, Qualcomm, Fujitsu и NVIDIA. Причём последняя позиционирует их именно как конкурентов x86.

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