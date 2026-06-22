Квартальные продажи СХД подскочили почти на четверть, а доля All-Flash хранилищ впервые перевалила за 50 %

Компания IDC подвела итоги исследования глобального рынка СХД корпоративного класса: в I квартале текущего года продажи такого оборудования достигли $9,23 млрд, что на 22,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го ($7,52 млрд).

Аналитики отмечают, что темпы роста рынка резко увеличились. Так, в IV квартале прошлого года прибавка составляла 5,5 %, а в 2025-м в целом — 3,9 %. Наблюдающуюся ситуацию эксперты связывают с несколькими факторами, включая обновление инфраструктуры, повышение цен на накопители и высокий спрос на хранилища для задач ИИ.

Доля выручки от реализации массивов типа All-Flash впервые превысила 50 %, достигнув 52,6 %: квартальные продажи таких устройств подскочили на 32,7 % в годовом исчислении — до $4,9 млрд. Ещё $3,5 млрд, или 37,8 % от общих продаж в деньгах, обеспечили гибридные решения, что соответствует прибавке на уровне 14 % год к году. Вклад систем хранения на базе HDD оценивается в $0,9 млрд (доля в размере 9,6 %) с ростом на 10,2 % по отношению к I четверти 2025 года.

С ценовой точки зрения наибольший рост продемонстрировали системы высокого класса (дороже $250 тыс.) — +60,7 % с итоговым результатом $2,4 млрд: на такие решения пришлось 25,5 % продаж в деньгах. Львиную долю выручки принесли изделия среднего класса (стоимостью от $25 тыс. до 250 тыс.) — $5,9 млрд, или 64,4 %, а их отгрузки за год поднялись на 17,3 %. Спрос на решения начального уровня (дешевле $25 тыс.) снизился на 6,1 % — до $0,9 млрд.

В географическом плане самая значительная динамика отмечена в Центральной и Восточной Европе (+41,7 %), США (+30,4 %), Канаде (+25,4 %) и Китае (+20,7 %). В Азиатско-Тихоокеанском регионе прибавка составила 19,1 %, в Западной Европе — 18,9 %. Крупнейшим игроком рынка остаётся Dell с долей 31,2 %. На втором месте располагается NetApp с 9,9 %, а замыкает тройку Everpure с 8,9 %. В первую пятёрку ведущих поставщиков также входят Huawei с 6,7 % и НРЕ с 5,4 %. Суммарная доля всех прочих производителей составляет 38 %.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: