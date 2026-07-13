StorONE превратит массив All-Flash в кеш-память для дисковых накопителей

Компания StorONE, по сообщению ресурса Blocks & Files, расширила возможности своей технологии перераспределения информации между различными уровнями СХД в реальном времени. Теперь массив All-Flash на основе SSD может применяться в качестве кеш-памяти для менее производительных HDD.

Решение StorONE предполагает применение специального ПО для интеллектуального перераспределения файлов между накопителями разных типов. В частности, важные «горячие» данные хранятся на дорогостоящих SSD, которые обеспечивают быстрый доступ и высокие скорости чтения/записи. В свою очередь, «холодные» данные, используемые сравнительно редко, переносятся на менее дорогие HDD. В результате, достигается оптимальный баланс между быстродействием и стоимостью СХД.

На фоне стремительного расширения ИИ-инфраструктуры на мировом рынке сформировался дефицит чипов памяти, в том числе изделий NAND, которые являются основой SSD. В результате, твердотельные накопители сейчас стоят примерно в 15 раз дороже, чем HDD, а выполнение заказов на поставки нового серверного оборудования на основе флеш-памяти может затягиваться на 9–15 мес. В таких условиях набирает популярность модель, при которой SSD выполнят функции кеша для HDD большой вместимости.

Ранее технология StorONE позволяла использовать свободную ёмкость SSD. Нововведение даёт возможность задействовать выделенную область в активных флеш-массивах в качестве высокопроизводительного уровня хранения. При этом для конечных приложений технология работает прозрачно, они по-прежнему видят один том, тогда как StorONE в фоне перемещает блоки между разными типами накопителей. По словам компании, таким образом эффективную ёмкость All-Flash СХД можно увеличить до девяти раз.

В связи с дефицитом чипов NAND и ростом стоимости SSD различные производители предлагают разные варианты расширения возможностей СХД. Так, Dell поддерживает многоуровневое хранение данных на устройствах All-Flash, гибридных и дисковых массивах. VAST Data развивает программу Amplify для повышения эффективности использования имеющихся накопителей. VDURA анонсировала инициативу Flash Relief Program: благодаря гибридной архитектуре, основанной на накопителях разных типов. DDN также предлагает гибридный подход, сочетающий три уровня хранения — на базе SSD высокого класса, недорогих SSD и HDD, которые при желании можно дополнить также облачным уровнем. А WEKA выпустила руководство по решению проблем с СХД в условиях дефицита NAND-памяти.

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