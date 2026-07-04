Ampera напечатала на 3D-принтере малый ториевый реактор для питания дата-центров

Американский стартап Ampera заявил о разработке первого в мире модуля ядерного реактора, изготавливаемого с помощью 3D-печати. Компания продемонстрировала прототип реактора, который включает активную зону и корпус высокого давления. Сферическая монолитная гироидная активная зона реактора изготовлена методом 3D-печати из карбида кремния и рассчитана на работу до 30 лет без дозаправки.

Гироид представляет собой сложную структуру, обеспечивающую огромную площадь поверхности относительно своего объёма, что делает его подходящим для теплопередачи. Такие структуры используются, например, в водоблоках СЖО, но их трудно выпускать с использованием традиционных методов, и именно здесь на помощь приходит аддитивное производство, пишет The Register.

«Эта активная зона ядерного реактора и корпус высокого давления нового поколения закладывают основу для серийного производства ядерной энергии», — отметил основатель и генеральный директор Ampera Брайан Мэтьюз (Brian Matthews). По словам компании, использование аддитивного производства позволяет сократить стандартные сроки, необходимые для вывода новых конструкций энергогенерирующих установок на коммерческий рынок.

Ampera разрабатывает субкритический твердотельный ядерный реактор на основе тория (TRISO-топливо), полностью изготавливаемый на заводе. Топливо не может самостоятельно поддерживать цепную ядерную реакцию, что предотвращает неконтролируемое увеличение мощности. В июне Ampera объявила о создании австралийского дочернего предприятия для обеспечения поставок тория и заявила о планах самостоятельного производства топливных модулей, что позволит контролировать цены на всех этапах производства.

Сообщается, что «сверхбезопасные» модульные ядерные системы компании, изначально обладают высокой стабильностью. Безопасность обеспечивается за счёт конструкции активной зоны и физических характеристик, что снижает зависимость от активных систем и вмешательства оператора. На начальном этапе будут выпускаться системы электрической мощностью 15 или 30 МВт, чего достаточно для обеспечения работы типичного ЦОД. В дальнейшем планируется выпуск и более крупных конфигураций.

Представитель компании сообщил The Register, что энергогенерирующая часть системы будет доступна уже в 2027 году, а готовые модули — примерно в 2030 году. Скроки зависят от согласования государственных регуляторов. «Наши реакторы созданы для рынков, которые больше всего нуждаются в электроэнергии: ИИ ЦОД, оборонные, промышленные и морские предприятия, — сказал Мэтьюз. — Мы ожидаем, что станем первой компанией, которая введёт в промышленную эксплуатацию АЭС заводского производства».

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