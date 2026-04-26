Oklo, NVIDIA и LANL задействуют ИИ для разработки плутониевого топлива и создания передовой атомной инфраструктуры

Занимающаяся разработкой малых модульных реакторов (SMR) американская компания Oklo совместно с NVIDIA и Лос-Аламосской национальной лабораторией США (LANL) займутся научно-прикладными проектами. Они выделят ресурсы на развитие атомной инфраструктуры, исследования с помощью ИИ и разработок, связанных с созданием ядерного топлива — в лаборатории, расположенной в штате Нью-Мексико, сообщает Datacenter Dynamics.

В соглашении оговорено сотрудничество в области ИИ, цифровых двойников, моделирования и симуляция для развития критической инфраструктуры и ускоренного внедрения атомной энергетики. По словам Oklo, соглашение касается как внедрения реакторов, так и HPC, а также использования экспертных знаний мирового уровня в области науки о топливе и материаловедении. Предполагается, что это будет способствовать созданию плутониевого топлива для реактора Pluto, выбранного Министерством энергетики США (DoE) в рамках плана Reactor Pilot Program. Также инициатива направлена на обеспечение надёжного энергоснабжения в рамках миссии Genesis, которую прозвали новым Манхэттенским проектом.

В рамках партнёрства компании обучат ИИ-модели на данных в области физики и химии — с их помощью будет поддерживаться проверка качества топлива и научно-исследовательские работы, касающиеся энергоносителей на основе плутония. Также ИИ будет способствовать исследованиям в области выработки электроэнергии, обеспечения надёжности энергосистем, резервирования и стабилизации энергоснабжения для поддержки развития ИИ ЦОД в национальной лаборатории.

Находящаяся в Нью-Мексико Лос-Аламосская национальная лаборатория США принимала участие в исходном Манхэттенском проекте. Сегодня лаборатория — один из ключевых научных центров Министерства энергетики США, занимающихся ядерными исследованиями.

Американская Oklo разрабатывает 75-МВт SMR Aurora Powerhouse. Реактор планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Oklo входит в число 11 ключевых атомных компаний, отобранных для участия в пилотной программе DoE, посвящённой новым ядерным реакторам и разработке передового ядерного топлива. Oklo — один из наиболее активных разработчиков SMR по количеству заключённых сделок, в основном для питания ЦОД. Совокупный объём заказов уже превысил 14 ГВт, хотя часть сделок не имеет обязательной юридической силы. Среди самых значимых сделок: поставка ЦОД Switch до 12 ГВт до 2044 года; 1,2 ГВт для Meta✴ до 2030 года; 500 МВт для Equinix и до 100 МВт для Prometheus Hyperscale (Wyoming Hyperscale).

В последние годы NVIDIA активно взаимодействовала с компаниями, реализующими атомные энергетические проекты, а также инвестировала в них средства. В частности, речь идёт о проектах компаний TerraPower и Commonwealth Fusion Systems (CFS), занимающихся в атомных разработках, в т.ч. в сфере термоядерного синтеза. В январе NVIDIA заключила партнёрское соглашение с CFS и Siemens для «строительства» цифровой копии термоядерного реактора CFS. Это должно помочь упростить начало его коммерческой эксплуатации.

