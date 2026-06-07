МИФИ и «Росатом» разработают малые ядерные реакторы для дата-центров

В России ведутся разработки сверхмалых ядерных реакторов для ЦОД. В проекте участвуют Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, «Росатом» и консорциум «Большой МИФИ», сообщают «Ведомости».

По словам президента «Большого МИФИ» Валерия Романюка, выступавшего на площадке ПМЭФ-2026, существует подпрограмма создания сверхмалых реакторов для ЦОД. Речь идёт об объектах мощностью от 5 до 50 МВт.

Отмечается, что нагрузка на оборудование ЦОД растёт во всём мире, в связи с чем создаётся новое специализированное подразделение. Оно займётся оптимизацией работы ЦОД с применением систем искусственного интеллекта и развитием сетевой инфраструктуры.

Консорциум «Большой МИФИ» объединяет как сам «ядерный университет», так и крупные компании, желающие принять участие в работах над ядерными, квантовыми и IT-проектами.

В последние дни стало известно и о других проектах, связанных с индустрией ЦОД. Так, видеохостинг Rutube, входящий в «Газпром-медиа», должен обзавестись собственным ЦОД — строительство начнётся уже в конце 2026 года в Ленинградской области.

ВТБ рассчитывает выделить средства на строительство неподалёку от Донецка дата-центра на 500 стоек. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 год, а эксплуатировать объект будет телеком-компания «АйСи Групп».

Появились новые данные и о возможном международном сотрудничестве. Так, по словам главы белорусской Ассоциации высоких технологий и цифровой инфраструктуры Алексея Свентицкого, на фоне энергодефицита в России белорусские мощности готовы обеспечить электроэнергией российские дата-центры. Не исключался даже перенос на территорию Беларуси целых кластеров ЦОД.

В конце 2025 года ВТБ прогнозировал, что к 2030 году энергопотребление дата-центров в России вырастет вдвое.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: