Союзные ЦОДы: российские дата-центры пригласили в Беларусь

В условиях борьбы с энергодефицитом белорусские генерирующие мощности готовы обеспечить электричеством дата-центры российских компаний, заявил глава белорусской Ассоциации высоких технологий и цифровой инфраструктуры Алексей Свентицкий. Вместе с президентом российской Ассоциации участников отрасли ЦОД Игорем Дорофеевым будут подготовлены предложения для рабочих групп обеих стран, сообщают «Ведомости».

По словам Свентицкого, ранее уже обсуждался вопрос возможного строительства ЦОД «Москва – Минск» в приграничной зоне. По словам Дорофеева, после введения запрета на строительство новых ЦОД в Москве альтернативой для компаний, готовых мигрировать целыми кластерами, могут стать Санкт-Петербург, восточные и западные территории, а также белорусское приграничье. Вместе с тем эксперты отмечают, что для таких объектов потребуются высокоскоростные каналы связи с малой задержкой, чтобы комфортно обслуживать российских пользователей, а также единое правовое поле в сфере ЦОД.

Как считают отраслевые эксперты, дефицит энергии в России будет только расти, и не только в столице, поэтому белорусский энергетический профицит стоит использовать для энергоснабжения. По данным «Системного оператора Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»), в 2025 году в России мощность ЦОД и майнинговых ферм в энергосистеме составила 4,2 ГВт, рост составил 33,3 % г/г, а общая доля ЦОД в российском энергопотреблении составила 2,2 %. Прогнозируется, что в 2026 году она увеличится до 2,4 %, а в ближайшие пять лет — до 15,3 ГВт.

Ранее стало известно, в Москве и пригородах энергетические мощности для ЦОД уже закончились. Ввод новых генерирующих мощностей ожидается не ранее 2027–2030 гг., а новые ЛЭП должны построить только в 2030–2032 гг. Тем временем далеко в провинции отмечается избыток энергомощностей, но спрос на них значительно ниже, поскольку точки обмена трафиком тоже расположены далеко. Власти могут разрешить строительство новых дата-центров в энергодефицитных регионах, если те сами обеспечат себя генерирующими мощностями.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: