Иди своей дорогой, сталкер: вокруг ЦОД в России создадут зоны отчуждения

Согласно новому плану развития индустрии ЦОД, до конца года в России могут принять пакет законов, предусматривающих создание «зон отчуждения» вокруг дата-центров. Благодаря этому, работа объектов не помешает жителям домов и социальным объектам шумом, выхлопами резервных генераторов и др. Уже введённым в эксплуатацию объектам запрет грозить не будет, сообщают «Известия».

В соответствии с проектом дорожной карты «Центр обработки данных», за подготовку которого отвечает Аналитический центр при правительстве России, новые дата-центры будут окружены защитными полосами, на территории которых не появятся социально значимые объекты. Новые нормы предполагают изменения в Земельном кодексе РФ, а также профильных нормативных актах. Изменения рассчитывают подготовить до конца текущего года. В Минцифры сообщают, что решения относительно инициативы находятся «на стадии проработки» с участием заинтересованных ведомств и представителей отрасли.

В самом министерстве термин «зоны отчуждения» считают некорректным, поскольку речь идёт о механизмах градостроительного и инфраструктурного планирования. Особенно актуальной проблема становится для Москвы и других крупных городов. Действующие санитарные нормы формировались в период, когда ЦОД были значительно «компактнее», однако нынешние дата-центры значительно крупнее, что приводит к жалобам жителей на шум, в том числе от регулярных испытаний ДГУ, повышенный грузовой трафик и т.д.

Противодействие строительству ЦОД приобретает массовый характер за рубежом, включая откровенно агрессивные акции. Кроме того, отмечено и противодействие и в правовом поле. В США, после одобрения строительства крупного ЦОД городским советом, местные жители сместили половину его членов и пригрозили изгнать мэра и других чиновников. Доходит до того, что от жителей скрывают места строительства кампусов. Тем временем Законодательное собрание штата Мэн запретило строительство дата-центров на его территории, но на законопроект наложил вето губернатор. В местах особенно плотной застройки ЦОД жители жалуются на «катастрофический шум».

