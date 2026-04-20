Строительство гигантского ИИ ЦОД им. Трампа застопорилось: заказчиков нет, гендиректор сбежал, акции падают

Крупнейший в мире проект по строительству кампуса ИИ ЦОД Project Matador (HyperGHrid), поддерживаемый союзниками Трампа и формально носящий его имя (The President Donald J. Trump Advanced Energy and Intelligence Campus), застопорился из-за задержек в реализации и логистических проблем, сообщил ресурс Axios. Вдобавок в пятницу стало известно, что свой пост внезапно покинул генеральный директор стоящей за проектом компании Fermi America Тоби Нойгебаргер (Toby Neugebarger). Это привело к резкому падению акций компании на внебиржевых торгах, которые уже потеряли 75 % своей стоимости за последние шесть месяцев.

За день до этого Нойгебаргер в интервью Axios защищал проект, признавая при этом существование некоторых недостатков, т.е. ничто не предвещало его скорого ухода. Он сообщил, что недооценил сложности реализации таких проектов, особенно систем охлаждения, необходимых для отвода тепла от ИИ-чипов. Также Нойгебаргер отметил, что, возможно, «неправильно понял, где находится цепочка поставок» оборудования для охлаждения: «Я приму это как неудачу».

Одной из главных проблем, стоящих перед компанией, является отсутствие публично подтверждённого якорного арендатора — как правило, крупного провайдера, — наличие которого считается необходимым для дальнейшего развития проекта, в том числе и в отношении таких компонентов, как система охлаждения. Препятствия в продвижении проекта указаны в независимом отчёте аналитической компании Cleanview, предоставленном Axios, а также в финансовых отчётах, публичных документах и комментариях руководителей компании.

Нойгебауэр признал в интервью Axios, что проект не может двигаться вперед без арендатора, вместе с тем отметив, что вопрос арендаторов «не является проблемой» для компании. Один из потенциальных арендаторов отказался от участия в проекте в декабре прошлого года, и инвесторы подали в связи с этим к компании коллективный иск. Вопрос об отсутствии публично объявленных арендаторов был снова поднят аналитиками во время годового финансового отчёта Fermi. Нойгебауэр тогда ответил, что компания подписывает новые письма о намерениях, но он не может публично разглашать подробности, пока не будет окончательного решения.

При этом финансовый директор Майлз Эверсон (Miles Everson) сообщил аналитикам, что дальнейшее строительство не будет продолжено до тех пор, пока не будет заключено окончательное соглашение с арендатором и обеспечено финансирование проекта. Согласно отчёту Cleanview, даже если Fermi сейчас найдёт якорного арендатора и будет следовать другим аналогичным срокам строительства крупных ЦОД, первые здания в Амарилло (Amarillo, Техас) будут введены в эксплуатацию только в мае 2027 года — примерно на год позже, чем первоначально предполагалось. Ранее компания планировала ввести в эксплуатацию около 1,1 ГВт к концу 2026 года, но в недавнем заявлении для SEC она сообщила об отказе от этой цели.

Компания преодолела ряд ключевых препятствий, в том числе получение разрешения на выбросы в атмосферу в начале этого года. Вместе с тем она столкнулась с задержкой с подтверждением систем охлаждения, которые обычно проектируются арендаторами и должны быть окончательно утверждены до начала строительства. «Я думаю, что это более серьёзное препятствие, чем мы первоначально предполагали», — сказал Нойгебауэр аналитикам. При этом компания уже заказала четыре ядерных реактора для питания своих дата-центров.

