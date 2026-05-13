Бывший глава Fermi America стремится вернуться к власти, заполнить совет директоров своими приспешниками и организовать продажу компании

И без того испытывающая немало проблем компания Fermi, специализирующаяся на проектах ЦОД, отменила внеочередное собрание акционеров, организованное по инициативе отправленного в отставку директора Тоби Нойгебауэра (Toby Neugebauer), сообщает Datacenter Dynamics. Утверждается, что Нойгебауэра в своё время уволили «по уважительной причине» — в результате серьёзных нарушений условий трудового договора и многочисленных внутренних правил компании. Свой пост бывший глава Fermi покинул в середине апреля, вскоре свой пост покинул и финансовый директор Майлз Эверсон (Miles Everson).

Компания занята реализацией в Амарилло (Amarillo, Техас) 11-ГВт проекта ЦОД Project Matador (Hypergrid) с энергетическими мощностями на площадке. Кампус носит имя Дональда Трампам — The President Donald J. Trump Advanced Energy and Intelligence Campus. Хотя ни один из арендованных у Техасского технологического университета участков компания не освоила в значимой степени, не заключила контракты с клиентами и фактически не имела опыта работы в индустрии ЦОД, это не помешало ей выйти на IPO в октябре 2025 года.

На тот момент её рыночная капитализация составила порядка $15 млрд, но теперь она упала до приблизительно $3,42 млрд. Нойгебауэру, членам его семьи, а также топ-менеджерам и руководителям Fermi, покинувшим компанию 17 апреля или позднее, принадлежит около 40 % акций, имеющихся в обращении. Нойгебауэр заявил, что «не может не гордиться» тем, как проходила реализация проекта под его началом и какой прогресс был достигнут в отношениях с арендаторами на момент его ухода из компании. Бизнесмен подчёркивает, что до сих пор не продал ни одной акции Fermi с момента IPO, поскольку точно знает, сколько они стоят.

Правда, в совете директоров придерживаются иного мнения. Подчёркивается, что во времена, когда Нойгебауэр руководил компанией, её акции упали в цене более чем на 80 %. Кроме того бизнесмена обвинили в попытке заполнить совет директоров своими приспешниками для того, чтобы организовать продажу компании по заниженной цене. Второй по величине акционер — компания Caddis Capital с долей 9,3 %, объявила о поддержке решений совета директоров и сообщила, что категорически против попыток Нойбауэра захватить контроль над компанией для «поспешной и необдуманной продажи».

Нойгебауэр и Fermi активно действуют друг против друга в правовом поле. При этом Нойгебауэр утверждает, что компания не имеет право просто уволить его решением менеджмента или совета директоров, этого якобы можно добиться только по итогам голосования акционеров. Одним из основателей Fermi выступил бывший губернатор Техаса и министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry). Одной из главных проблем, стоящих перед компанией, является отсутствие публично подтверждённого якорного арендатора — как правило, крупного облачного провайдера, — наличие которого считается необходимым для дальнейшего развития проекта.

Площадь кампуса близ Амарилло должна составить фантастические 167 га. Для электроснабжения будет использоваться комбинация локальных энергоресурсов, включая газовые турбины, солнечные и ветряные станции и даже атомные реакторы. Первые два этапа Project Matador мощностью 1,1 ГВт, предположительно, обойдутся в $2 млрд. В декабре 2025 года Fermi обвинили в манипуляциях ценными бумагами, а в январе сообщалось о коллективном иске со стороны акционеров, подавшим его после того, как неназванный крупный арендатор отказался от будущей аренды мощностей.

