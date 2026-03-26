Акционеры подали на Supermicro в суд с требованием компенсировать потери из-за падения акций на фоне скандала с контрабандой в Китай

В связи с разразившимся скандалом из-за вскрывшихся фактов контрабанды подсанкционного оборудования Supermicro в Китай, обрушившего акции компании на треть, её акционеры подали на неё в суд. Они обвинили Supermicro в мошенничестве с ценными бумагами, выразившемся в сокрытии зависимости от продаж в Китай, что привело к нарушению законов США об экспорте и уголовным обвинениям против соучредителя и двух лиц, связанных с компанией.

В коллективном иске, поданном в федеральный суд Сан-Франциско, указано, что Supermicro преувеличила перспективы своего бизнеса и завысила цену своих акций, сознательно скрыв информацию о том, что значительная часть продаж серверов приходится на заказчиков в Китае, и что у неё имеются существенные проблемы в соблюдении законов об экспортном контроле.

В связи со вскрывшимися махинациями с экспортом оборудования в Китай и открытием уголовного дела по этому поводу акции Supermicro упали на 33 %, обрушив её рыночную стоимость на $6,1 млрд, пишет Reuters. В качестве ответчиков по данному гражданскому иску также выступают генеральный директор Чарльз Лян (Charles Liang) и финансовый директор Дэвид Вейганд (David Weigand). В иске запрашивается компенсация в неуказанном размере для инвесторов Supermicro в период с 30 апреля 2024 года по 19 марта 2026 года.

Supermicro ранее заявила, что сотрудничает с правительством, а предполагаемые преступные действия фигурантов являются нарушением её политики и мер контроля за соблюдением нормативных требований. Ни Supermicro, ни NVIDIA не были привлечены к уголовной ответственности. NVIDIA не является ответчиком по данному коллективному иску акционеров.

