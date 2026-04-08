Supermicro начала внутреннее расследование обстоятельств контрабанды подсанкционного ИИ-оборудования в Китай

Supermicro заявила о проведении независимого расследование в связи с предъявлением в марте обвинений в контрабанде её оборудования в Китай трём лицам, связанным с компанией — соучредителю Supermicro И-Шьян Лиау (Yih-Shyan Liaw) и внешнему подрядчику Тин-Вэй Суню (Ting-Wei Sun), которые не признали вину, и генеральному директору тайваньского офиса Supermicro Руэй-Цанг Чанг (Ruei-Tsang Chang), которого правоохранительные органы не могут найти.

19 марта 2026 года Supermicro была проинформирована об обвинениях в связи с предполагаемым сговором с целью нарушения правил экспортного контроля США. Компания отметила, что незамедлительно приняла меры, и эти лица больше не имеют с ней никаких связей, добавив, что сама она не фигурирует в обвинительном заключении и не обвиняется в каких-либо правонарушениях. Сроки проведения расследования пока не установлены. Компания предоставит обновлённую информацию после завершения расследования и не намерена давать дальнейшие комментарии до этого времени.

Расследованием занимаются два независимых члена совета директоров компании: Скотт Энджел (Scott Angel), ведущий независимый директор, и Талли Лю (Tally Liu), председатель аудиторского комитета. По данным Supermicro, Скотт Энджел почти четыре десятилетия проработал в Deloitte, а Талли Лю имеет 25-летний стаж работы в качестве сертифицированного бухгалтера и ранее занимал руководящие должности в сфере внутреннего аудита. Для помощи привлекли юридическую фирму Munger, Tolles & Olson LLP (MTO) и консалтинговую компанию AlixPartners, которые будут работать в тесной координации с аудитором Supermicro, компанией BDO USA.

Параллельно Supermicro начала внутреннюю проверку выполнения своей «Глобальной программы соблюдения торговых правил». Внутреннюю проверку возглавляет Итай Ху (Yitai Hu), главный юрисконсульт и старший вице-президент. ДеАнна Луна (DeAnna Luna), недавно назначенная исполняющей обязанности главного специалиста по соблюдению нормативных требований, теперь подчиняется главному юрисконсульту. Сообщается, что результаты проверки будут доведены до совета директоров.

«Supermicro стремится защищать передовые американские технологии и интеллектуальную собственность, — заявил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. — Наша внутренняя проверка и расследование независимых директоров проводятся в соответствии с нашим обязательством обеспечивать обращение с нашими технологиями на самом высоком уровне этического и правового контроля».

Между тем, как сообщает The Register, группа американских законодателей хочет ввести дополнительные ограничения на экспорт оборудования для производства чипов, чтобы ограничить возможности Китая в сфере ИИ. Предлагаемый Закон о многостороннем согласовании контроля за технологиями в сфере аппаратного обеспечения (The Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware Act, MATCH) направлен на «укрепление национальной безопасности США путём устранения критических пробелов в экспортном контроле за оборудованием для производства полупроводников», к которому отнесены, например, DUV-литографы и установки криогенного травления.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: