Соучредитель Supermicro с соучастником отрицают участие в контрабанде ИИ-чипов NVIDIA в Китай

На прошедших слушаниях в окружном суде США Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) соучредитель Supermicro И-Шьян Лиау (Yih-Shyan Liaw) отказался признать свою вину по обвинению в содействии незаконной поставке серверов NVIDIA на миллиарды долларов в Китай, сообщил Bloomberg. Аналогичным образом поступил внешний подрядчик Тин-Вэй Сунь (Ting-Wei Sun). Оба были арестованы, но И-Шьян вскоре был освобождён под залог в $5 млн, а Сунь находится под стражей, пока его адвокат обсуждает с прокуратурой условия освобождения под залог. Третий фигурант дела — Руэй-Цанг Чанг (Ruei-Tsang Chang), генеральный директор тайваньского офиса Supermicro, пока скрывается от правосудия.

Всем троим предъявлено обвинение в сговоре с целью с целью контрабанды передовых чипов NVIDIA в Китай, что является нарушением Закона о реформе экспортного контроля. Согласно обвинительному заключению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, обвиняемые незаконно переправили в Китай под видом продажи неназванной компании-посреднику из Юго-Восточной Азии подсанкционного оборудования на $2,5 млрд. Ранее стало известно, что четыре китайских университета, связанных с Народно-освободительной армией Китая, каким-то образом смогли приобрести подсанкционные ИИ-серверы Supermicro.

Это дело представляет собой самую громкую операцию по борьбе с предполагаемой контрабандой запрещённых к экспорту ИИ-технологий в Китай, отметил Bloomberg. После обнародования обвинений 19 марта акции Supermicro рухнули более чем на четверть, и в результате она потеряла $6 млрд рыночной стоимости. Соучредителя Supermicro И-Шьян Лиау вывели из совета директоров, а акционеры подали на компанию в суд, обвинив её в мошенничестве с ценными бумагами в связи с сокрытием зависимости от незаконных поставок в Китай. Ранее компания попалась на незаконных поставках оборудования в Иран.

Возглавляет судебный процесс «США против Лиау» окружной судья США Эдгардо Рамос (Edgardo Ramos), назначивший судебное заседания на 2 ноября. В случае признания виновными по обвинению в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля фигурантом грозит максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет. Также они обвиняются по одному пункту обвинения в сговоре с целью контрабанды товаров и по одному пункту в сговоре с целью обмана Соединённых Штатов, за каждый из которых предусмотрено максимальное тюремное заключение сроком на пять лет. Ни Supermicro, ни NVIDIA никаких обвинений не предъявлено.

