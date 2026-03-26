В США арестовали ещё трёх подозреваемых в контрабанде в Китай ИИ-серверов Supermicro с подсанкционными чипами NVIDIA

Спустя несколько дней после ареста соучредителя Supermicro И-Шьян Лиау (Yih-Shyan Liaw) в США арестовали ещё трёх человек по обвинению в попытке контрабанды ускорителей NVIDIA в Китай, сообщил ресурс The Register со ссылкой на заявление Министерства юстиции США. Акционеры тем временем подали к Supermicro коллективный иск в связи с резким падением стоимости ценных бумаг компании. Они полагают, что компания не могла не знать, что заметная доля выручки приходится на незаконные поставки оборудования в КНР, хотя часть таких сделок была заблокирована.

Министерство юстиции США предъявило обвинения гражданину Китая Стэнли И Чжэну (Stanley Yi Zheng) из Гонконга, а также гражданам США Мэтью Келли (Matthew Kelly) и Томми Шаду Инглишу (Tommy Shad English) в сговоре с целью нарушения экспортного контроля и законов о контрабанде. Они обвиняются в попытке купить ускорители на миллионы долларов у «калифорнийской компании по производству компьютерного оборудования» для незаконной поставки в Китай через предприятия в Таиланде. Название производителя не приводится, но в обнародованном в судебных документах заказе указан номер модели сервера SYS-821GE-TNHR, что соответствует 8U-системе Supermicro для NVIDIA H100 и H200.

Согласно обвинительным заключениям, сговор начался ещё в мае 2023 года. В октябре того же года Инглиш, представившись сотрудником компании из Таиланда, заказал у компании, проходящей документах как «Компания-1» (Supermicro), 750 серверов на сумму около $170 млн. Из этих серверов 600 содержали GPU, находящийся под контролем Управления по контролю за экспортом США (TEC) и требующий лицензии для экспорта в Китай. Размещая заказ, Инглиш подписал «Сертификат передовых вычислительных систем», подтверждающий, что серверы не предназначены для Китая или любой другой страны, на которые распространяются экспортные ограничения.

В январе 2024 года Инглиш перевел «Компании-1» более $20 млн в качестве частичной оплаты за заказ от октября 2023 года и, обсуждая по электронной почте предстоящую проверку соответствия заказу, попросил добавить Чжэна и Келли в переписку. «Компания-1» отметила в переписке, что компания Чжэна базируется в Китае и что «странно», что никто из компании, базирующейся в Таиланде, не был включен в список получателей копии письма.

В начале февраля 2024 года калифорнийский производитель компьютерных чипов, указанный в документах как «Компания-2» (NVIDIA), провёл дополнительную проверку заказа от октября 2023 года, но не смог подтвердить конечного покупателя своей продукции в Таиланде. В конечном итоге этот заказ был заблокирован.

В апреле 2024 года Инглиш снова предпринял попытку заказать у «Компании-1» 500 серверов с подсанкционными ускорителями, утверждая, что действует от имени другой тайской компании. При этом он снова подписал сертификат, подтверждающий, что конечным пользователем продукции является тайская компания. Эта сделка тоже не была завершена благодаря бдительности Supermicro и NVIDIA.

Министерство юстиции США привело в качестве подтверждения обвинений переписку задержанных, свидетельствующую о том, что они знали, что конечным пунктом поставки серверов является Китай. Все трое находятся под стражей, а Чжэн уже предстал перед судьей Северного округа Калифорнии. Министерство юстиции США подчеркнуло, что на данном этапе обвинения являются лишь предположениями, и обвиняемые считаются невиновными, пока судебное разбирательство не докажет обратное.

